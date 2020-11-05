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Байден запустил сайт, направленный на подготовку к передаче ему власти

Четверг 05 ноября 2020 10:40
Байден запустил сайт, направленный на подготовку к передаче ему власти
Фото: Джо Байден (flickr.com gageskidmore)
Автор: Андрей Козловский

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден запустил сайт переходного периода, направленного на подготовку к передаче ему власти. На нем пока опубликовано только одно сообщение.

Об этом сообщает Daily Mail.

На сайте Байдена указывается, что в нескольких штатах США все еще ведется подсчет голосов.

"Кризис, перед которым оказалась страна, суров - от пандемии до экономической рецессии, от климатических изменений до расовой несправедливости. Команда переходного периода будет продолжать готовиться полным ходом, чтобы администрация Байдена и Харриса могла приступить к работе в первый день", - говорится в сообщении.

Напомним, в США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав Конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Результат во многом зависит от результатов в "колеблющихся штатах", где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

По данным телеканала CNN, у Байдена пока 253 голоса выборщиков, а у Трампа - 213. Для победы нужно 270 голосов.

Кроме того, ранее Байден заявлял, что победил в количестве штатов, достаточном для того, чтобы набрать 270 голосов выборщиков.

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