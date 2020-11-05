Експерт розповів, як результати виборів у США вплинуть на Україну

Як вибори у США не вплинуть на Україну (колаж: РБК-Україна)

У США триває протистояння між Дональдом Трампом і Джо Байденом на президентських виборах

В США продовжують рахувати голоси на виборах 2020. Шанси на перемогу, як і раніше, високі в обох кандидатів, і битва загострюється все більше і більше. Само собою результат голосування в США чинитиме вплив на геополітичні процеси, в тому числі і на ситуацію в Україні.

Правозахисник Олександр Закриничний розповів нам, як результати американських виборів можуть позначитися на ставленні Штатів до нашої країни.

Якщо президентом стане Джо Байден

"Під час президентства Барака Обами Байден багато разів відвідував Україну, наглядав за військовою підтримкою, яку надавали США у зв'язку з анексією Криму і подіями на Донбасі. Байден підтримує євроатлантичний вектор України", - говорить Закриничний.

Юрист додав, що при Обамі, український уряд отримав позику на 3 млрд доларів. При цьому адміністрація Трампа не була схильна давати нам такі позики.

"Є ймовірність, що якщо президентом стане Джозеф Байден, Україна зможе розраховувати на нову фінансову підтримку від США. Також привабливим для нас є позиція Байдена щодо Росії, від якої він обіцяє вимагати "припинення агресії і окупації України", - прогнозує правозахисник.

Якщо Дональд Трамп залишиться на другий термін

Обрання Трампа на другий термін означає, що його ставлення до України буде залишатися прохолодним, вважає експерт.

"Не варто забувати про відверті заяви Трампа по Криму як територію, на яку заслуговує Росія, про те, що він відмовляється публічно критикувати президента Росії, зате активно критикує діяльність міжнародних інститутів Однак, незважаючи на проросійські симпатії і прохолодне ставлення Трампа до України, за час його правління нашій державі надавалася непогана військова допомога", - додав Закриничний.

Нагадаємо, що для перемоги у виборах кандидатам необхідно набрати 270 голосів вибірників. Підрахунок голосів триває.

Раніше повідомлялося, що Байден запустив сайт, спрямований на підготовку до передачі йому влади.

Крім того ми писали, що Меланія Трамп потрапила в скандал через зовнішній вигляд, коли приїхала голосувати на виборах.