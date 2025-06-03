Фіналістка "Холостяка" замилувала фото з 6-місячним сином, який помітно підріс

Фіналістка третього сезону реаліті-шоу про кохання "Холостяк" Яна Станішевська, яка в грудні 2024 року вперше стала мамою, продемонструвала в мережі, як виріс її син.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її нову публікацію в Instagram.
Судячи з усього, Станішевська вирушила зі своїм чоловіком і сином в Америку.
"Бублик у шоці від погоди (+32 вранці), батьки втомлені, але щасливі, що все-таки дісталися туди, куди планували так давно. Наші пригоди майже на 3 тижні починаються", - підписала вона нові фото.
На світлинах вона позує з коляскою і маленьким сином Тео, якого називають точною копією свого тата. Зазначимо, що Станішевська вже прийшла у форму після пологів і може похвалитися підтягнутою фігурою.
Яна Станішевська показала сина Тео (фото: instagram.com/stanishevska_iana)
Фоловери зірки "Холостяка" одразу ж почали коментувати її публікацію. Багато хто відзначив, що малюк помітно підріс:
Станішевська з сином (фото: instagram.com/stanishevska_iana)
Станішевській цього року виповниться 40 років.
У 2013 році вона брала участь у реаліті-шоу "Холостяк" із пластичним хірургом Андрієм Іскорнєвим.
Цей сезон став найскандальнішим, оскільки чоловік вручив каблучку одній дівчині (Ганні Козир), проте стосунки під час зйомок у нього нібито були з іншою (Яна Станішевська).
Після цього Іскорнєв зустрічався з третьою дівчиною з шоу - Іриною Скориковою, вони якийсь час навіть жили разом.
Після закінчення проєкту Яна практично відразу вийшла заміж, але не за холостяка, а за однокласника Віктора Нобіуза.
Яна Станішевська з чоловіком - архівне фото (фото: instagram.com/stanishevska_iana)
Пара вже багато років живе за кордоном: спочатку в Польщі, а останніми роками в Кенії.
У грудні 2024 року стало відомо, що в них народився первісток. Хлопчика назвали Теодором, скорочено - Тео.
Яна вже розповідала, що набрала за вагітність 16 кг. А також ділилася, як триває процес схуднення.
Син Яни Станішевської (фото: instagram.com/stanishevska_iana)
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