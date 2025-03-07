Фіналістка "Холостяка" вразила колаборацією з Андре Таном: "Час кохати себе"

До колекції увійшли речі в стилі streetwear: худі, футболки та сорочки, прикрашені квітковим принтом у вигляді троянд. Для Інни Бєлєнь цей символ має особливе значення: червона троянда, яку вона отримала у фіналі "Холостяка" від Олександра Терена, стала для неї не тільки знаком перемоги, а й уособленням віри в себе.



Андре Тан представив нову колекцію (фото: пресслужба)

"Цей ексклюзивний дроп - справжній гімн любові до себе, де кожна деталь оповідає історію прийняття, сили та внутрішньої гармонії", - зазначив Андре Тан.



Інна Бєлєнь стала обличчям нової колекції Андре Тана (фото: пресслужба)

У колекції присутні речі білого і чорного відтінків. Наприклад, чорне худі з принтом у вигляді червоної троянди Бєлєнь поєднує з мініспідницею з трендовою бахромою і червоними колготками - стильним акцентом в образі.



Інна Бєлєнь продемонструвала стильний образ (фото: пресслужба)

"Контрастне поєднання білого і чорного в колекції відображає дуальність життя: світлі моменти радості та темні відтінки викликів, які ми долаємо, щоб стати кращою версією себе", - зазначив Андре Тан.



Андре Тан представив нову колекцію з Інною Бєлєнь (фото: пресслужба)

Ще одне стильне поєднання - чорне худі та довга зелена спідниця в довжині міді. Такий варіант образу дизайнер пропонує доповнити високими рукавичками зі штучної шкіри.



Інна Бєлєнь (фото: пресслужба)

Також переможниця "Холостяка" продемонструвала стильний total white look: білу оверсайз-футболку зі схематичним зображенням серця вона доповнила напівпрозорою спідницею, а також туфлями на високих підборах. Стильним акцентом в образі стали масивні сережки у вигляді квітів, а також макіяж з акцентом на червоній помаді.



Андре Тан представив нову колекцію з Інною Бєлєнь (фото: пресслужба)

"Інна - це втілення сили та ніжності, і я радий, що ми разом створили щось більше, ніж просто одяг", - зазначив Андре Тан.



Інна Бєлєнь у новій колекції Тана (фото: пресслужба)

"Не відкладайте себе на потім. Час кохати себе - це завжди просто зараз", - підсумував дизайнер.



Переможниця "Холостяка" надихнула Андре Тана на нову колекцію (фото: пресслужба)

Нагадаємо, Андре Тан - український дизайнер і модельєр.

У 1999 році відбувся перший показ одягу Тана. Був занесений до Книги рекордів України як наймолодший дизайнер країни. У 2020 році було засновано його торгову марку ANDRE TAN.

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