Фіналістка "Холостяка" назвала "найбільше лицемірство", про яке мовчать всі учасниці реаліті

Вся річ у тому, що Анастасія не приховує, що дівчата йдуть на проект не лише за коханням. Участь в такому шоу здатна дати піар та медійність. Втім, зазвичай учасниці реаліті все це спростовують та кажуть, що їх цікавлять лише стосунки з головним героєм.

"Я вважаю, що це пряме лицемірство, це найбільше лицемірство учасниць проекту. На жаль, ця частина зйомок не увійшла в один з епізодів, коли була сцена з Грішею Решетником. Ми грали в мафію, Гріша запитав у мене прямо: "Анастасія, хто сюди прийшов заради піару?". І я відповіла: "Кожна з нас з якимось відсотком прийшла сюди заради піару, так само як і головний герой", - пригадала Юзьвак.

За словами Анастасії, під час зйомок у дівчат дійсно можуть виникати почуття. Втім, це відбувається не одразу. На "Холостяку", зізналася Юзьвак, вона теж почала відчувати себе інакше.

Настя Юзьвак (фото надане СТБ)

"Ти чекаєш на побачення, в тебе змінюються бажання, пріоритети. Але з самого початку, поки ще ніхто не знав Сашу особисто, ніхто не знав, чи складуться з ним стосунки. Так само і Саша. Можливо, йому взагалі б ніяка з дівчат не сподобалася в інших умовах", - розповіла Анастасія.

"Я вважаю, що кожна дівчина прийшла на проект трішки заради піару і розвитку, в тому числі соціальних мереж. Тому це найвищого рівня лицемірство, коли дівчата кажуть, що йдуть не за піаром, а лише за коханням", - резюмувала вона.

Чому Юзьвак не стала переможницею "Холостяка"

Нагадаємо, Анастасія дійшла до фіналу. В останньому епізоді, коли залишилися лише вона та Інна Бєлєнь, Олександр Терен зробив свій вибір, хоча й не приховував, що вагався.

Ветеран подарував обручку Інні, а Настя поїхала додому. Втім, дівчина зазначала, що не шкодує про участь в реаліті. Ба більше, якби вона могла щось змінити та "переграти" - вона не стала б користуватися такою можливістю.

А сам Терен пояснював своє рішення тим, що саме з Інною у нього багато спільного. Бєлєнь, за словами "Холостяка", має чимало якостей, які його приваблюють.