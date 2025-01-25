Финалистка "Холостяка" назвала "самое большое лицемерие", о котором молчат все участницы реалити

Все дело в том, что Анастасия не скрывает, что девушки идут на проект не только за любовью. Участие в таком шоу способно дать пиар и медийность. Впрочем, обычно участницы реалити все это опровергают и говорят, что их интересуют только отношения с главным героем.

"Я считаю, что это прямое лицемерие, это самое большое лицемерие участниц проекта. К сожалению, эта часть съемок не вошла в один из эпизодов, когда была сцена с Гришей Решетником. Мы играли в мафию, Гриша спросил у меня прямо: "Анастасия, кто сюда пришел ради пиара?". И я ответила: "Каждая из нас с каким-то процентом пришла сюда ради пиара, так же как и главный герой", - вспомнила Юзьвак.

По словам Анастасии, во время съемок у девушек действительно могут возникать чувства. Впрочем, это происходит не сразу. На "Холостяке", призналась Юзьвак, она тоже начала ощущать себя иначе.

Настя Юзьвак (фото предоставлено СТБ)

"Ты ждешь свидания, у тебя меняются желания, приоритеты. Но с самого начала, пока еще никто не знал Сашу лично, никто не знал, сложатся ли с ним отношения. Так же и Саша. Возможно, ему вообще бы никакая из девушек не понравилась в других условиях", - рассказала Анастасия.

"Я считаю, что каждая девушка пришла на проект немножко ради пиара и развития, в том числе социальных сетей. Поэтому это высочайшего уровня лицемерие, когда девушки говорят, что идут не за пиаром, а только за любовью", - резюмировала она.

Почему Юзьвак не стала победительницей "Холостяка"

Напомним, Анастасия дошла до финала. В последнем эпизоде, когда остались только она и Инна Белень, Александр Терен сделал свой выбор, хотя и не скрывал, что колебался.

Ветеран подарил кольцо Инне, а Настя поехала домой. Впрочем, девушка отмечала, что не жалеет об участии в реалити. Более того, если бы она могла что-то изменить и "переиграть" - она не стала бы пользоваться такой возможностью.

А сам Терен объяснял свое решение тем, что именно с Инной у него много общего. У Белень, по словам "Холостяка", немало качеств, которые его привлекают.