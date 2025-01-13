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Финалистка "Холостяка-13" честно ответила, сколько тысяч долларов зарабатывает в месяц

Понедельник 13 января 2025 18:10
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Финалистка "Холостяка-13" честно ответила, сколько тысяч долларов зарабатывает в месяц Настя Юзьвак (фото: instagram.com/anastasiiaairy)
Автор: Иванна Пашкевич

Финалистка романтического проекта "Холостяк" с Александром Тереном Анастасия Юзьвак рассекретила свои заработки.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью блогерши Славе Демину.

По словам Анастасии, основными источниками ее дохода являются консультации по астрологии, нумерологии, таро и матрице судьбы, а также рекламные интеграции.

Также Юзьвак начали приглашать на различные ивенты, чтобы проводить медитации и уроки.

В общем, девушка призналась, что ее заработок ежемесячно составляет до 5000 долларов (более 200 000 гривен).

Сейчас девушка проживает в Лондоне, городе, который считается одним из самых дорогих в мире. Там она живет в квартире, аренду которой покрывают ее родители.

Финалистка &quot;Холостяка-13&quot; честно ответила, сколько тысяч долларов зарабатывает в месяц

Настя Юзьвак (фото: instagram.com/anastasiiaairy)

Ежемесячная стоимость этой квартиры, которая является однокомнатной - 2800 фунтов (144 200 гривен)

На вопрос о том, сколько участница "Холостяка" тратит и ей нужно для жизни средств, уверяет, что ей нужно немного.

"Честно, вообще я осознала, что очень мало... Это может быть в экономрежиме... 1000 долларов трачу, если без путешествий", - поделилась Анастасия.

Напомним, недавно в сети раскрыли информацию об отце финалистки шоу «Холостяк» Анастасии Юзьвак, выяснив, что он занимал должность депутата. Мужчину заподозрили в причастности к коррупционным схемам.

Сама таролог отреагировала на эти обвинения и прокомментировала слухи относительно своего отца, который не появлялся в кадре проекта.

К слову, ранее финалистка "Холостяка-13" высказалась об участии в шоу ради пиара.

Также Терен честно ответил, что между ним и Инной после публичного скандала.

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