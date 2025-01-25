Фіналістка "Холостяка-13" розкрила правду про умови перебування на шоу

Анастасія Юзьвак - фіналістка "Холостяка-13", і після закінчення шоу вона поділилася своїм досвідом, пережитим під час проєкту. Зокрема, відповіла, чи справді твердження про жорсткі контракти на зйомках відповідають реальності.

Що каже Юзьвак

Анастасія зазначає, що заяви про жорсткі контракти на шоу "Холостяк" є великим перебільшенням. Вона каже, що так, учасниці не жили в розкішних готелях до першої вечірки, оскільки було багато людей, і їм не могли знімати "хороми". Але так тривало лише два дні. Ні про які тиранічні умови, за її словами, тут не йдеться.

"Два дні треба було пожити у звичайних готелях. Але усього два дні. Які там тиранічні умови? Взагалі такого не було, чесно. Мені дали час, аби я могла прочитати увесь мій контракт. В той момент мені робили макіяж три години, я читала, ніхто мене не підганяв", - пояснює Юзьвак.

"Всі питання, які в мене були, я ставила, мені відповідали. Тому мені здається, що заяви про жорсткі контракти - просто спосіб трішки довше потягнути свою популярність, отримати увагу через проект. Так само роблять усі ці блогери, намагаються якимось чином привернути увагу обговоренням "Холостяка", - додала вона.

Анастасія Юзьвак з іншими учасницями (фото: instagram.com/anastasiiaairy)

Фіналістка програми також прокоментувала своє ставлення до учасниць, які починають критикувати "Холостяка" після закінчення зйомок. Вона вважає, що дівчата наважуються на подібне, аби якомога довше "протримати на плаву" свою популярність.

"Взагалі не розумію, чому дівчата хочуть якось образити проект. Чому вони взагалі намагаються образити платформу, яка дала їм такий стартовий майданчик? Але інше питання в тому, чому такі дівчата за ці роки не зуміли іншими способами привернути до себе увагу медіа, зробити щось цінне для соціуму, щоб стати популярною або щоб дати якусь цінність людям, щоб їх впізнавали", - говорить Юзьвак.

"Це просто для привернення уваги до своєї персони, бо просто не вистачило якогось природного хисту, мудрості, аби зробити це інакшими способами за ці роки", - також каже тарологиня.

Анастасія Юзьвак (фото: instagram.com/anastasiiaairy)

Нагадаємо, Анастасія разом із волонтеркою та перекладачкою Інною Бєлєнь дійшла до фіналу. Проте в крайньому випуску шоу головний герой Олександр Терен обрав не її, а її суперницю.

Згодом дівчина сказала, що все склалося саме так, як мало скластися, і що в неї немає жалкувань щодо своєї участі у романтичному реаліті.