Фіналісти Нацвідбору представили щемливий конкурсний трек: "Україна - це не просто назва на карті"

Гурт MOLODI, учасники якого родом з Маріуполя, представили свою конкурсну пісню. Саме з треком "my sea" музиканти беруть участь в Нацвідборі, фінал якого відбудеться 8 лютого. Вже відомо, що MOLODI виступатимуть під номером 3.

В своїй пісні артисти розповідають про тугу за рідним морем, складні виклики, які загартовують і роблять сильнішими, а також про віру, що допомагає долати найжорстокіші шторми. Вона є символом нерозривного зв’язку з домом, що завжди залишається всередині кожного з нас.

"Ми з Маріуполя - міста, яке зараз переживає найтемніші часи. Коли ти втрачаєш усе - дім, звичне життя, близьких - ти вчишся переосмислювати, що насправді важливо. "my sea" - це спосіб сказати світу про тугу за рідним, про боротьбу за ідентичність, про любов, яку неможливо зруйнувати. Для нас море - це не просто географія, це символ зв’язку з нашою землею, нашим минулим і нашим майбутнім. Це відчуття, спогади, тепло, які завжди з тобою, де б ти не був. Саме це дає нам силу рухатися далі", - розповіли музиканти.

"Євробачення для нас - це більше, ніж конкурс. Це платформа, де можна донести важливі ідеї, нагадати про те, що боротьба триває, і що Україна - це не просто назва на карті. Ми хочемо, щоб люди почули нашу історію, зрозуміли, як війна змінює долі, і відчули, що навіть у найтемніші часи завжди є місце для

надії", - додали вони.

Над піснею “my sea” гурт працював разом з хітмейкерами української індустрії: автором Андрієм Парфеновим і музичним продюсером Антоном Чілібі. Також артисти зняли кліп, премʼєра якого відбудеться незабаром. Режисером відеороботи став Юра Катинський, відомий співпрацею із Jerry Heil, Julia Sanina, Dantes, Ostrovskyi та Parfeniuk.