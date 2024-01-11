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Фіналісти Нацвідбору Євробачення 2024 презентували пісні та пройшли процес жеребкування (відео)

Фіналісти Нацвідбору Євробачення 2024 презентували пісні (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

Фіналісти Нацвідбору на Євробачення 2024 вже презентували пісні та навіть встигли визначити послідовність виступів.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційну сторінку конкурсу в Instagram.

Фіналісти Нацвідбору Євробачення 2024 презентували пісні 

Всі 11 учасників, імена яких, нам добре відомі, вже презентували свої пісні, які можна почути на YouTube в одному спільному альбомі під назвою "Пісні фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2024". 

Фінал Національного відбору Євробачення 2024 відбудеться 3 лютого у форматі телевізійного концерту. Як і в попередні роки, переможця відбору й представника України визначать за результатами голосування журі та глядачів. Склад журі фіналу оберуть самі українці за допомогою онлайн-голосування.

Також артисти пройшли церемонію жеребкування, яке визначило порядок їхніх виступів на Нацвідборі. 

 YAKTAK - "Lalala"

 

 INGRET - "Keeper"

 

NAZVA - "Slavic English"

 

 ANKA - "Палала"

 

Drevo - Endless chain"

 

Аlyona Аlyona & Jerry Heil - "Teresa & Maria"

 

 MÉLOVIN - "DREAMER"

 

SKYLERR - "Time is running out"

 

Ziferblat - "Place I Call Home"

 

YAGODY - "Tsunamia"

 

NAHABA - "GLASSS"

 

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