Фіналісти Нацвідбору Євробачення 2024 презентували пісні та пройшли процес жеребкування (відео)

Фіналісти Нацвідбору Євробачення 2024 презентували пісні

Всі 11 учасників, імена яких, нам добре відомі, вже презентували свої пісні, які можна почути на YouTube в одному спільному альбомі під назвою "Пісні фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2024".

Фінал Національного відбору Євробачення 2024 відбудеться 3 лютого у форматі телевізійного концерту. Як і в попередні роки, переможця відбору й представника України визначать за результатами голосування журі та глядачів. Склад журі фіналу оберуть самі українці за допомогою онлайн-голосування.

Також артисти пройшли церемонію жеребкування, яке визначило порядок їхніх виступів на Нацвідборі.

YAKTAK - "Lalala"

INGRET - "Keeper"

NAZVA - "Slavic English"

ANKA - "Палала"

Drevo - Endless chain"

Аlyona Аlyona & Jerry Heil - "Teresa & Maria"

MÉLOVIN - "DREAMER"

SKYLERR - "Time is running out"

Ziferblat - "Place I Call Home"

YAGODY - "Tsunamia"

NAHABA - "GLASSS"