Фіналісти Нацвідбору Євробачення 2024 презентували пісні та пройшли процес жеребкування (відео)

Фіналісти Нацвідбору на Євробачення 2024 вже презентували пісні та навіть встигли визначити послідовність виступів.
Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційну сторінку конкурсу в Instagram.
Всі 11 учасників, імена яких, нам добре відомі, вже презентували свої пісні, які можна почути на YouTube в одному спільному альбомі під назвою "Пісні фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2024".
Фінал Національного відбору Євробачення 2024 відбудеться 3 лютого у форматі телевізійного концерту. Як і в попередні роки, переможця відбору й представника України визначать за результатами голосування журі та глядачів. Склад журі фіналу оберуть самі українці за допомогою онлайн-голосування.
Також артисти пройшли церемонію жеребкування, яке визначило порядок їхніх виступів на Нацвідборі.
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