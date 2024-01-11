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Финалисты Нацотбора Евровидения 2024 презентовали песни и прошли процесс жеребьевки (видео)

Финалисты Нацотбора Евровидения 2024 презентовали песни (колаж:РБК-Україна)
Автор: Юлия Любченко

Финалисты Нацотбора на Евровидение 2024 года уже презентовали песни и даже успели определить последовательность выступлений.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальную страницу конкурса в Instagram.

Финалисты Нацотбора Евровидения 2024 года презентовали песни

Все 11 участников, имена которых, нам хорошо известны, уже представили свои песни, которые можно услышать на YouTube в одном общем альбоме под названием "Песни финалистов Нацотбора на Евровидение-2024".

Финал Национального отбора Евровидения 2024 года состоится 3 февраля в формате телевизионного концерта. Как и в предыдущие годы, победителя отбора и представителя Украины определят по результатам голосования жюри и зрителей. Состав жюри финала выберут сами украинцы з помощью онлайн-голосования.

Также артисты прошли церемонию жеребьевки, определившую порядок их выступлений на Нацотборе.

YAKTAK - "Lalala"

 

INGRET - "Keeper"

 

NAZVA - "Slavic English"

 

ANKA - "Палала"

 

Drevo - Endless chain"

 

Алиона Алиона & Jerry Heil - "Teresa & Maria"

 

MÉLOVIN - "DREAMER"

 

SKYLERR - "Time is running out"

 

Ziferblat - "Place I Call Home"

 

YAGODY - "Tsunamia"

 

NAHABA - "GLASSS"

 

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