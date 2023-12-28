ua en ru
Чт, 28 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українка представлятиме Молдову на Євробаченні 2024: хто вона та що відомо

Молдова, Четвер 28 грудня 2023 09:43
UA EN RU
Українка представлятиме Молдову на Євробаченні 2024: хто вона та що відомо Українка йде на Євробачення 2024 від Молдови (фото: instagram.com/july.vitraniuk)
Автор: Юлія Гаюк

На Євробаченні 2024 Молдову може представляти українка Юлія Вітранюк. Наразі дівчина лише бореться за таку можливість, оскільки її трек пройшов до лонглиста Нацвідбору Молдови.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис у Telegram-каналі "Музвар".

Що відомо про учасницю

Юлія виступить на Нацвідборі на Євробачення в Молдові з піснею "Rise Up". Її співачка написала разом з американським діджеєм DPSTP.

Виконавиця розповіла, що трек подавали на український Нацвідбір, проте він не пройшов. Тому дівчина вирішила спробувати себе в Молдові.

Українка представлятиме Молдову на Євробаченні 2024: хто вона та що відомо

Юлія Вітранюк (фото: instagram.com/july.vitraniuk)

Додамо, що DPSTP бере участь у відборі як гурт. Для участі в складі заявки повинен бути громадянин тієї країни, яку представляють артисти. У цьому випадку це Молдова, тому до DPSTP та Юлії доєдналася бек-вокалістка з Молдови

Відомо також, що Юлія Вітранюк перебуває у стосунках з Ігорем Діденчуком. Він є переможцем Євробачення 2022 у складі Kalush Orchestra та представником України на конкурсі 2021 року у складі Go_A.

Хто пройшов на Нацвідбір в Україні

У фінал пройшли такі виконавці:

  • ALYONA ALYONA & JERRY HEIL - "Teresa & Maria"
  • DREVO - "Endless chain"
  • INGRET - "Keeper"
  • MÉLOVIN - "Dreamer"
  • NAHABA - "Glasss"
  • NAZVA - "Slavic English"
  • SKYLERR - "Time is running out"
  • YAGODY - "Tsunamia"
  • YAKTAK - "Lalala"
  • ZIFERBLAT - "Place I Call Home"

Крім того, українці мали змогу самостійно обрати 11-го фіналіста за допомогою голосування в "Дії". За результатами опитувань перемогу здобула ANKA з піснею "Палала". За неї проголосували 80 944 українців.

Раніше ми повідомляли про те, що Наталія Валевська звинуватила ANKA у плагіаті її пісні.

Читайте також, яка учасниця зняла свою кандидатуру на боротьбу у Нацвідборі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Молдова Євробачення співаки