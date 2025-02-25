Фіналіст "Холостячки" зачарував відео зі своїм сином, який помітно підріс

Фіналіст першого сезону шоу "Холостячка" Олексій Тригубенко поділився в мережі новим відео зі своїм сином Марком. Малюк уже помітно підріс, а тато привів його перший раз на стрижку в барбершоп.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на новий пост в Instagram блогера і підприємця.
"Сьогодні у Марка перша стрижка! На відео все виглядає ідеально, але насправді не все було так просто. Щойно він сів у крісло, почалася істерика", - зазначив він.
Потім фіналіст "Холостячки" вирішив дати час, щоб дитина адаптувалася.
"Ми вирішили не форсувати події - дали йому час адаптуватися. Спочатку стригли мене, а Марк у цей час звикав до місця, людей і розумів, що в цьому немає нічого страшного. І знаєте що? Коли настала його черга, він спокійно сів до мене на руки та без проблем постригся. Навіть отримав задоволення", - розповів Олексій Тригубенко.
Також він показав на відео, який вигляд має його син, якому влітку виповниться два роки. У ролику видно, що хлопчик уважно дивиться, що робить перукар, а після стрижки йому на волосся наносять стайлінг. Видно, що малюк подружився з барбером і поводиться як дорослий.
Фоловери блогера і підприємця одразу ж почали коментувати публікацію, зазначивши, що Тригубенко справді є хорошим батьком:
Нагадаємо, Тригубенко засвітився на екранах ТБ 2020 року в проєкті "Холостячка" - тоді герої шоу боролися за серце української актриси Ксенії Мішиної. У фіналі суперником Тригубенка був комік і сценарист Олександр Еллерт. Мішина обрала останнього, проте стосунки пари після проєкту тривали недовго.
Після шоу підприємець не приховував, що важко переживав рішення актриси. Однак у нього швидко зав'язалися стосунки з іншою дівчиною, обличчя якої він донині приховує.
Її звуть Оля, проте стосунки пара офіційно не оформила. Влітку 2023 року в них народився син Марк.
Раніше Тригубенко розповів, чому приховує кохану.
Тригубенко з сином Марком (фото: instagram.com/aleksey_trygubenko)
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