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Фіналіст "Холостячки" зачарував відео зі своїм сином, який помітно підріс

Олексій Тригубенко (фото: instagram.com/aleksey_trygubenko)
Автор: Катерина Собкова

Фіналіст першого сезону шоу "Холостячка" Олексій Тригубенко поділився в мережі новим відео зі своїм сином Марком. Малюк уже помітно підріс, а тато привів його перший раз на стрижку в барбершоп.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на новий пост в Instagram блогера і підприємця.

"Сьогодні у Марка перша стрижка! На відео все виглядає ідеально, але насправді не все було так просто. Щойно він сів у крісло, почалася істерика", - зазначив він.

Потім фіналіст "Холостячки" вирішив дати час, щоб дитина адаптувалася.

"Ми вирішили не форсувати події - дали йому час адаптуватися. Спочатку стригли мене, а Марк у цей час звикав до місця, людей і розумів, що в цьому немає нічого страшного. І знаєте що? Коли настала його черга, він спокійно сів до мене на руки та без проблем постригся. Навіть отримав задоволення", - розповів Олексій Тригубенко.

Також він показав на відео, який вигляд має його син, якому влітку виповниться два роки. У ролику видно, що хлопчик уважно дивиться, що робить перукар, а після стрижки йому на волосся наносять стайлінг. Видно, що малюк подружився з барбером і поводиться як дорослий.

 

Як відреагували в мережі

Фоловери блогера і підприємця одразу ж почали коментувати публікацію, зазначивши, що Тригубенко справді є хорошим батьком:

  • "Бути батьком - справжнє покликання Олексія"
  • "Завжди із захопленням дивлюся ваші відео з Марком. Він такий цікавий"
  • "Коли тато поруч, усе завжди прекрасно"
  • "Ось це батько. Льоша - приклад усім батькам"
  • "Супер! Перший раз бачу, щоб маленький хлопчик так посміхався, коли його стрижуть"
  • "Олексій крок за кроком робить найголовніше - завжди є в житті сина"
  • "Маленький джентльмен"
  • "Який красень"
  • "З таким татом нічого не страшно. Разом із вами, Олексію, насолоджуюся вашим батьківством"
  • "Супер"
  • "Кайфові".

Нагадаємо, Тригубенко засвітився на екранах ТБ 2020 року в проєкті "Холостячка" - тоді герої шоу боролися за серце української актриси Ксенії Мішиної. У фіналі суперником Тригубенка був комік і сценарист Олександр Еллерт. Мішина обрала останнього, проте стосунки пари після проєкту тривали недовго.

Після шоу підприємець не приховував, що важко переживав рішення актриси. Однак у нього швидко зав'язалися стосунки з іншою дівчиною, обличчя якої він донині приховує.

Її звуть Оля, проте стосунки пара офіційно не оформила. Влітку 2023 року в них народився син Марк.

Раніше Тригубенко розповів, чому приховує кохану.

Тригубенко з сином Марком (фото: instagram.com/aleksey_trygubenko)

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