В финале Нацотбора на Евровидение TVORCHI отключили наушники на сцене: назревает скандал

Национальный отбор на Евровидение 2020 завершился грандиозным финалом 22 февраля, и по итогам голосования определили артиста, который представит Украину на престижном международном песенном конкурсе. Так, в Роттердамм отправится группа Go-A, а дуэт из Тернополя TVORCHI - триумфаторы второго полуфинала - попали под волну критики, и в сети некоторые пишут даже про "слив".

К сегодняшним выступлениям все участники готовились по максимуму, вооружившись приобретенным на полуфинале опытом, и музыканты выложились на сцене на все сто, но не все вышло гладко.

Группа TVORCHI во время исполнения песни "Bonfire" внезапно получила "подножку" от техники - у вокалиста стал пропадать звук в наушнике. Фактически, хотя Джеффри Кенни после полуфинала и обещал подтянуть вокал, сделать это у него не получилось.

После выступления группа получила от судей ряд критических замечаний: и из-за вокала, и из-за песни.

Видео: TVORCHI исполнили песню "Bonfire" на финале Нацотбора на Евровидение 2020

"Не буду я комментировать вокал. Если говорить, как вокалист, то лучше молчать", - сказала Тина Кароль, отметив, что трек действительно крут.

А вот Виталий Дроздов был с ребятами честным.

"Вокал был еще хуже, чем неделю назад. Это было слушать не слишком приятно, я разочарован", - отметил судья.

Андрей Данилко сказал, что таких песен на Евровидении миллиарды, и он проголосовал за них в полуфинале, потому что хотел услышать их еще раз в финале.

Отметим, что TVORCHI стали участниками, которым больше всего досталось от судей, других конкурсантов преимущественно хвалили.

Сам же Джеффри написал в сети после выступления, что ему и Андрею Гуцуляку просто отключили музыку в наушниках.

Фото: скрин instagram.com/tvorchi_official

Пользователи интернета пишут в комментариях к видео выступления, что ребят попросту "слили". Так, на кадрах видно, как вокалист несколько раз касался наушника.

По вокалисту было видно, что он себя не слышит. Вот прям видно;

Что то с микрофоном, он не слышал себя, вся песня мимо нот! Болела за них, что произошло?! Как бы не слив их, как сильных претендентов! 100%.

Он поет на радио и лайф прекрасно! Я не пойму, что произошло. Наверное, наушники. Я так за них болела. Но все равно они молодцы! Мое музыкальное открытие.

Ребята, это страшно слушать, уши в лапшу покромсали. Обидно, если реально отключили микрофон ушной, но! В первом полуфинале тоже были косяки с живым исполнением. Работайте, творите, радуйте! И работайте над вокалом!

Им отключили наушники, а это реально сложно петь, когда плохо слышишь себя. Это все куплено было давно.

Фото: скрин комментариев youtube.com