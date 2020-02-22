У фіналі Нацвідбору на Євробачення TVORCHI відключили навушники на сцені: назріває скандал

Національний відбір на Євробачення 2020 завершився грандіозним фіналом 22 лютого, і за підсумками голосування визначили артиста, який представить Україну на престижному міжнародному пісенному конкурсі. Так, у Роттердамм відправиться гурт Go-A, а дует з Тернополя TVORCHI - тріумфатори другого півфіналу - потрапили під хвилю критики, і в мережі деякі пишуть навіть про "злив".

До сьогоднішніх виступів всі учасники готувалися по максимуму, озброївшись отриманим на півфіналі досвідом, і музиканти виклалися на сцені на всі сто, але не все вийшло гладко.

Група TVORCHI під час виконання пісні "Bonfire" раптово отримала "підніжку" від техніки - у вокаліста став пропадати звук у навушнику. Фактично, хоча Джеффрі Кенні після півфіналу і обіцяв підтягнути вокал, зробити це у нього не вийшло.

Після виступу група отримала від суддів ряд критичних зауважень: і через вокал, і через пісню.

Відео: TVORCHI виконали пісню "Bonfire" на фіналі Нацвідбору на Євробачення 2020

"Не буду я коментувати вокал. Якщо говорити, як вокаліст, то краще мовчати", - сказала Тіна Кароль, зазначивши, що трек дійсно крутий.

А ось Віталій Дроздов був із хлопцями чесним.

"Вокал був ще гіршим, ніж тиждень тому. Це було слухати не надто приємно, я розчарований", - зазначив суддя.

Андрій Данилко сказав, що таких пісень на Євробаченні мільярди, і він проголосував за них у півфіналі, тому що хотів почути їх ще раз у фіналі.

Зазначимо, що TVORCHI стали учасниками, яким найбільше дісталося від суддів, інших конкурсантів переважно хвалили.

Сам же Джеффрі написав у мережі після виступу, що йому і Андрію Гуцуляку просто вимкнули музику в навушниках.

Фото: скрін instagram.com/tvorchi_official

Користувачі інтернету пишуть в коментарях до відео виступу, що хлопців просто "злили". Так, на кадрах видно, як вокаліст кілька разів торкався навушника.

По вокалісту було видно, що він себе не чує. Ось прям видно;

Щось із мікрофоном, він не чув себе, вся пісня повз нот! Вболівала за них, що сталося?! Як би не злив їх, як сильних претендентів! 100%.

Він співає на радіо і лайф чудово! Я не зрозумію, що сталося. Напевно, навушники. Я так за них вболівала. Але все одно вони молодці! Моє музичне відкриття.

Хлопці, це страшно слухати, вуха в локшину було пошматовано. Прикро, якщо реально відключили мікрофон вушний, але! У першому півфіналі теж були косяки з живим виконанням. Працюйте, творіть, радуйте! І працюйте над вокалом!

Їм відключили навушники, а це реально складно співати, коли погано чуєш себе. Це все куплено було давно.

Фото: скрін коментарів youtube.com