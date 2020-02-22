У фіналі Нацвідбору на Євробачення TVORCHI відключили навушники на сцені: назріває скандал

На Нацвідборі на Євробачення 2020 розгорається новий скандал
Національний відбір на Євробачення 2020 завершився грандіозним фіналом 22 лютого, і за підсумками голосування визначили артиста, який представить Україну на престижному міжнародному пісенному конкурсі. Так, у Роттердамм відправиться гурт Go-A, а дует з Тернополя TVORCHI - тріумфатори другого півфіналу - потрапили під хвилю критики, і в мережі деякі пишуть навіть про "злив".
До сьогоднішніх виступів всі учасники готувалися по максимуму, озброївшись отриманим на півфіналі досвідом, і музиканти виклалися на сцені на всі сто, але не все вийшло гладко.
Група TVORCHI під час виконання пісні "Bonfire" раптово отримала "підніжку" від техніки - у вокаліста став пропадати звук у навушнику. Фактично, хоча Джеффрі Кенні після півфіналу і обіцяв підтягнути вокал, зробити це у нього не вийшло.
Після виступу група отримала від суддів ряд критичних зауважень: і через вокал, і через пісню.
Відео: TVORCHI виконали пісню "Bonfire" на фіналі Нацвідбору на Євробачення 2020
"Не буду я коментувати вокал. Якщо говорити, як вокаліст, то краще мовчати", - сказала Тіна Кароль, зазначивши, що трек дійсно крутий.
А ось Віталій Дроздов був із хлопцями чесним.
"Вокал був ще гіршим, ніж тиждень тому. Це було слухати не надто приємно, я розчарований", - зазначив суддя.
Андрій Данилко сказав, що таких пісень на Євробаченні мільярди, і він проголосував за них у півфіналі, тому що хотів почути їх ще раз у фіналі.
Зазначимо, що TVORCHI стали учасниками, яким найбільше дісталося від суддів, інших конкурсантів переважно хвалили.
Сам же Джеффрі написав у мережі після виступу, що йому і Андрію Гуцуляку просто вимкнули музику в навушниках.
Фото: скрін instagram.com/tvorchi_official
Користувачі інтернету пишуть в коментарях до відео виступу, що хлопців просто "злили". Так, на кадрах видно, як вокаліст кілька разів торкався навушника.
Фото: скрін коментарів youtube.com