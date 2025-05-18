Фінал "Євробачення": всі виступи учасників неймовірного свята музики (відео)

Фінал "Євробачення", на який чекали єврофани з усього світу, нарешті відбувся. І саме час побачити, як виступили всі учасники пісенного конкурсу.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас відео з фіналу "Євробачення", які варті вашої уваги.
Норвегія: Кайл Алессандро - "Lighter"
Люксембург: Лора Торн - "La Poupée Monte Le Son"
Естонія: Томмі Кеш - "Espresso Macchiato"
Ізраїль: Юваль Рафаель - "New Day Will Rise"
Литва: Katarsis - "Tavo akys"
Іспанія: Melody - "Esa diva"
Україна: Ziferblat - "Bird of pray"
Велика Британія: Remember Monday - "What The Hell Just Happened?"
Австрія: JJ - "Wasted Love"
Ісландія: Væb - "RÓA"
Латвія: Tautumeitas - "Bur Man Laimi"
Нідерланди: Клод "C’est La Vie"
Фінляндія: Еріка Вікман - "ICH KOMME"
Італія: Lucio Corsi - "Volevo essere un duro"
Польща: Юстина Стечковська - "GAJA"
Німеччина: Abor & Tynna - "Baller"
Греція: Клавдія - "Asteromata"
Вірменія: Parg - "SURVIVOR"
Швейцарія: Zoë Më - "Voyage"
Мальта: Міріана Конте - "SERVING"
Португалія: Napa - "Deslocado"
Данія: Siccal - "Hallucination"
Швеція: KAJ - "Bara bada bastu"
Франція: Louane - "maman"
Сан-Марино: Габрі Понте - "Tutta l’Italia"
Албанія: Shkodra Elektronike "Zjerm"
Вас може зацікавити
Яким був виступ Тото Кутуньйо на "Євробаченні" 35 років тому.