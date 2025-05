Фінал "Євробачення": як виступив Кайл Алесандро з Норвегії, який назвав себе "нашим козаком" (відео)

Норвегія на "Євробаченні"

19-річний співак і автор пісень з міста Стейнк’єр, Норвегія розпочав свою кар’єру в 10 років, виступаючи в шоу Norske Talenter. У 2023 році брав участь у Melodi Grand Prix як частина гурту Umami Tsunami, але без успіху. У 2025 році повернувся як сольний виконавець і переміг у нацвідборі з піснею "Lighter".

І тепер він представив її в фіналі. Ця пісня - поєднання поп-ритмів з елементами норвезького фольку та сучасного звучання. Пісня розповідає про боротьбу з труднощами та знаходження світла в темряві. Кайл написав її у співпраці з Адамом Вудсом, надихаючись історією своєї матері, яка подолала рак.

На сцені Кайл з’явився в образі, що поєднує середньовічну естетику з сучасним стилем. І сцена буквально палала - спецефекти були на рівні.

Цікаво, що "Lighter" потрапила в топ-15 чартів Норвегії та отримала акустичну та симфонічну версії. А сам Кайл став наймолодшим учасником конкурсу цього року, що додало йому популярності серед молодої аудиторії.

Фінал "Євробачення-2025": онлайн-трансляція

Чому Кайл назвав себе "нашим козаком"

Мачуха співака з Сум. І тому українці називають його "козаком". І виявилося, що він не проти. Ба більше, він трошки знає українську і навіть казав, що дійсно "наш козак".

"Lighter" - текст пісні

Golden girl dressed in ice

A heart as dark as night

You got me to dim my light, no more

I really think I bought your lies

Did anything to keep you mine

You kept me hooked on your line, no more

Somewhere along the way I lost my mind

I had to walk a hundred thousand miles

I’m not afraid to set it all on fire

I won’t fall again

I’ll be my own lighter

Nothing can burn me now

I’ll be my own lighter

I feel a spark inside me

I don’t need saving

No way, no way

‘Cause I’m my own

I’m my own lighter

I’m tired of a million tries to fight the signs

And when everybody tried to tell me

I should’ve known that it was time to break free

Your reigns that kept me at your mercy

I’ll burn them to the ground

No more, no more

Ignite the fire

Somewhere along the way I lost my mind

I had to walk a hundred thousand miles

I’m not afraid to set it all on fire

I won’t fall again

I’ll be my own lighter

Nothing can burn me now

I’ll be my own lighter

I feel a spark inside me

I don’t need saving

No way, no way

‘Cause I’m my own

I’m my own lighter

Silence fills the room

And I’ve taken off my jewels

I wish none of this was true

But there’s a fire growing too

Nothing can burn me now

I’ll be my own lighter

I feel a spark inside me

I don’t need saving

No way, no way

‘Cause I’m my own

I’m my own lighter

Nothing can burn me down

I’m my own

I’m my own lighter.