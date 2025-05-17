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"Євробачення-2025": онлайн трансляція фіналу

Субота 17 травня 2025 22:16
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"Євробачення-2025": онлайн трансляція фіналу Пряма трансляція фіналу "Євробачення-2025"
Автор: Сюзанна Аль Маріді

У швейцарському Базелі розпочався фінал "Євробачення-2025". 26 країн змагатимуться за звання найкращого виконавця та можливість приймати пісенний конкурс у наступному році.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, у якому порядку виступатимуть артисти та де дивитися фінал "Євробачення" онлайн.

Фінал "Євробачення-2025": онлайн-трансляція

Дивитися пряму трансляцію 69-го пісенного конкурсу можна тут:


Трансляцію українською мовою можна дивитися ось тут:

"Євробачення-2025": перелік учасників та порядок виступів

Представники різних країн виступатимуть у наступному порядку.

  1. Норвегія: Kyle Alessandro - "Lighter"
  2. Люксембург: Laura Thorn - "La Poupée Monte Le Son"
  3. Естонія: Tommy Cash - "Espresso Macchiato"
  4. Ізраїль: Yuval Raphael - "New Day Will Rise"
  5. Литва: Katarsis - "Tavo Akys"
  6. Іспанія: Melody - "ESA DIVA"
  7. Україна: Ziferblat - "Bird of Pray"
  8. Велика Британія: Remember Monday - "What The Hell Just Happened?"
  9. Австрія: JJ - "Wasted Love"
  10. Ісландія: VÆB - "RÓA"
  11. Латвія: Tautumeitas - "Bur Man Laimi"
  12. Нідерланди: Claude - "C’est La Vie"
  13. Фінляндія: Erika Vikman - "ICH KOMME"
  14. Італія: Lucio Corsi - "Volevo Essere Un Duro"
  15. Польща: Justyna Steczkowska - "GAJA"
  16. Німеччина: Abor & Tynna - "Baller"
  17. Греція: Klavdia - "Asteromáta"
  18. Вірменія: PARG - "SURVIVOR"
  19. Швейцарія: Zoë Më - "Voyage"
  20. Мальта: Miriana Conte - "SERVING"
  21. Португалія: NAPA - "Deslocado"
  22. Данія: Sissal - "Hallucination"
  23. Швеція: KAJ - "Bara Bada Bastu"
  24. Франція: Louane - "maman"
  25. Сан-Марино: Gabry Ponte - "Tutta L’Italia"
  26. Албанія: Shkodra Elektronike - "Zjerm"

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