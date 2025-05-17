"Євробачення-2025": онлайн трансляція фіналу
Пряма трансляція фіналу "Євробачення-2025"
У швейцарському Базелі розпочався фінал "Євробачення-2025". 26 країн змагатимуться за звання найкращого виконавця та можливість приймати пісенний конкурс у наступному році.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, у якому порядку виступатимуть артисти та де дивитися фінал "Євробачення" онлайн.
Фінал "Євробачення-2025": онлайн-трансляція
Дивитися пряму трансляцію 69-го пісенного конкурсу можна тут:
Трансляцію українською мовою можна дивитися ось тут:
"Євробачення-2025": перелік учасників та порядок виступів
Представники різних країн виступатимуть у наступному порядку.
- Норвегія: Kyle Alessandro - "Lighter"
- Люксембург: Laura Thorn - "La Poupée Monte Le Son"
- Естонія: Tommy Cash - "Espresso Macchiato"
- Ізраїль: Yuval Raphael - "New Day Will Rise"
- Литва: Katarsis - "Tavo Akys"
- Іспанія: Melody - "ESA DIVA"
- Україна: Ziferblat - "Bird of Pray"
- Велика Британія: Remember Monday - "What The Hell Just Happened?"
- Австрія: JJ - "Wasted Love"
- Ісландія: VÆB - "RÓA"
- Латвія: Tautumeitas - "Bur Man Laimi"
- Нідерланди: Claude - "C’est La Vie"
- Фінляндія: Erika Vikman - "ICH KOMME"
- Італія: Lucio Corsi - "Volevo Essere Un Duro"
- Польща: Justyna Steczkowska - "GAJA"
- Німеччина: Abor & Tynna - "Baller"
- Греція: Klavdia - "Asteromáta"
- Вірменія: PARG - "SURVIVOR"
- Швейцарія: Zoë Më - "Voyage"
- Мальта: Miriana Conte - "SERVING"
- Португалія: NAPA - "Deslocado"
- Данія: Sissal - "Hallucination"
- Швеція: KAJ - "Bara Bada Bastu"
- Франція: Louane - "maman"
- Сан-Марино: Gabry Ponte - "Tutta L’Italia"
- Албанія: Shkodra Elektronike - "Zjerm"
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