"Євробачення-2025": онлайн трансляція фіналу

У швейцарському Базелі розпочався фінал "Євробачення-2025". 26 країн змагатимуться за звання найкращого виконавця та можливість приймати пісенний конкурс у наступному році.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, у якому порядку виступатимуть артисти та де дивитися фінал "Євробачення" онлайн.