Финал "Евровидения": как выступил Кайл Алесандро из Норвегии, который назвал себя "нашим козаком" (видео)

19-летний певец и автор песен из города Стейнкьер, Норвегия начал свою карьеру в 10 лет, выступая в шоу Norske Talenter. В 2023 году участвовал в Melodi Grand Prix как часть группы Umami Tsunami, но без успеха. В 2025 году вернулся как сольный исполнитель и победил в нацотборе с песней "Lighter".

И теперь он представил ее в финале. Эта песня - сочетание поп-ритмов с элементами норвежского фолка и современного звучания. Песня рассказывает о борьбе с трудностями и нахождении света в темноте. Кайл написал ее в сотрудничестве с Адамом Вудсом, вдохновляясь историей своей матери, которая преодолела рак.

На сцене Кайл появился в образе, сочетающем средневековую эстетику с современным стилем. И сцена буквально пылала - спецэффекты были на уровне.

Интересно, что "Lighter" попала в топ-15 чартов Норвегии и получила акустическую и симфоническую версии. А сам Кайл стал самым молодым участником конкурса в этом году, что добавило ему популярности среди молодой аудитории.

Почему Кайл назвал себя "нашим козаком"

Мачеха певца из Сум. И поэтому украинцы называют его "козаком". И оказалось, что он не против. Более того, он немножко знает украинский и даже говорил, что действительно "наш козак".

"Lighter" - текст песни

Golden girl dressed in ice

A heart as dark as night

You got me to dim my light, no more

I really think I bought your lies

Did anything to keep you mine

You kept me hooked on your line, no more

Somewhere along the way I lost my mind

I had to walk a hundred thousand miles

I’m not afraid to set it all on fire

I won’t fall again

I’ll be my own lighter

Nothing can burn me now

I’ll be my own lighter

I feel a spark inside me

I don’t need saving

No way, no way

‘Cause I’m my own

I’m my own lighter

I’m tired of a million tries to fight the signs

And when everybody tried to tell me

I should’ve known that it was time to break free

Your reigns that kept me at your mercy

I’ll burn them to the ground

No more, no more

Ignite the fire

Somewhere along the way I lost my mind

I had to walk a hundred thousand miles

I’m not afraid to set it all on fire

I won’t fall again

I’ll be my own lighter

Nothing can burn me now

I’ll be my own lighter

I feel a spark inside me

I don’t need saving

No way, no way

‘Cause I’m my own

I’m my own lighter

Silence fills the room

And I’ve taken off my jewels

I wish none of this was true

But there’s a fire growing too

Nothing can burn me now

I’ll be my own lighter

I feel a spark inside me

I don’t need saving

No way, no way

‘Cause I’m my own

I’m my own lighter

Nothing can burn me down

I’m my own

I’m my own lighter.