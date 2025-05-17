Фінал "Євробачення-2025": де дивитися, повний гід по трансляціях в Україні

Коли відбудеться фінал "Євробачення-2025": точний час

Фінал пісенного конкурсу відбудеться 17 травня у швейцарському місті Базель на арені St. Jakobshalle. У ньому візьмуть участь 26 країн - 10 переможців кожного з півфіналів, "Велика п’ятірка" (Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Іспанія), а також країна-господарка - Швейцарія.

Початок шоу запланований на 22:00 за київським часом.

Перед виступами учасників відбудеться традиційне шоу-відкриття - так званий "парад прапорів", під час якого всі фіналісти пройдуть сценою на тлі музики та візуальних ефектів. Це відкриття триває орієнтовно 15-20 хвилин.

Далі розпочнуться основні виступи, які триватимуть приблизно до 00:15-00:30 (кожен номер займає 3-4 хвилини).

Ім’я переможця "Євробачення-2025" стане відомим орієнтовно після 01:00 ночі за київським часом.

Де дивитися "Євробачення-2025" онлайн в Україні

Права на трансляцію конкурсу в Україні належать Суспільному мовнику - саме він офіційно забезпечує перегляд фіналу на кількох платформах:

Телеканали:

"UA: Перший" (головний державний телеканал, який транслює шоу в прямому ефірі, доступний у цифровому ефірі, IPTV, на супутнику та в кабельних мережах)

"Суспільне Культура".

Онлайн-платформи:

офіційний сайт "Суспільного" (на suspilne.media буде плеєр з прямою трансляцією шоу)

YouTube-канал Eurovision Song Contest (тут можна буде переглядати трансляцію у високій якості з оригінальним англомовним коментарем)

додаток Eurovision (доступний для Android та iOS).

Радіо:

"Радіо Промінь" (слухати трансляцію фіналу в прямому ефірі з українськими коментарями можна на частотах "Променя" по всій країні або через сайт radiopromin.ua)

"Українське радіо".

Що відомо про участь України у фіналі

Цього року Україну на конкурсі представляє гурт Ziferblat із піснею "Bird of Pray". Музиканти виступатимуть під сьомим номером.

Їхню пісню вже відзначили за глибокий меседж, драматургію композиції та нестандартну сценографію.

Гурт складається з трьох учасників: вокаліста Даниїла Лещинського, гітариста Валентина Лещинського та барабанщика Федора Ходакова. Їхній виступ символізує внутрішню боротьбу та силу духу українців у час війни.

Прогноз букмекерів на фінал “Євробачення-2025"

Напередодні фіналу букмекери вважають фаворитами конкурсу наступних учасників:

KAJ з піснею "Bara Bada Bastu"

Шведський гурт KAJ представляє країну з комедійною піснею про сауну. Їхній виступ вирізняється легкістю та гумором, що приваблює як глядачів, так і журі. Букмекери оцінюють шанси Швеції на перемогу в 42%, що може принести країні восьму перемогу в історії конкурсу .

JJ з піснею "Wasted Love"

Австрійський виконавець JJ представляє країну з емоційною поп-оперною баладою. Його потужний вокал та сценічна подача вразили як публіку, так і експертів. Шанси Австрії на перемогу оцінюються в 21%.

Louane з піснею "Maman"

Французька співачка Louane виконує зворушливу баладу, присвячену її матері. Пісня отримала позитивні відгуки за емоційність та щирість. Шанси Франції на перемогу становлять 8%.

Claude з піснею "C’est la vie"

Нідерландський артист Claude представляє країну з багатомовною піснею, що поєднує євроденс та соціальну тематику. Його шанси на перемогу оцінюються в 6%.