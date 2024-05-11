Фінал Євробачення 2024: де дивитися трансляцію та як голосувати

Де дивитися фінал Євробачення

Гранд-фінал почнеться о 22:00 за київським часом, але вже о 21:30 ви зможете почати дивитися передшоу. Трансляція Євробачення відбуватиметься на таких платформах:

телеканал "Суспільне Культура"

сайти "Суспільне Культура" та "Суспільне Євробачення"

YouTube-канал "Євробачення Україна"

Facebook-сторінки "Суспільне Мовлення", "Суспільне Культура", "Перший", "Євробачення Україна"

на "Радіо Промінь".

Де подивитися Євробачення (фото: Getty Images)

Коли будуть виступати alyona alyona & Jerry Heil

Цього року представниці України витягли на жеребкуванні "вибір продюсерів". Це - нове правило Євробачення, згідно з яким продюсери самостійно обирають номер виступу для артистів, яким випав саме цей варіант.

alyona alyona & Jerry Heil виступатимуть під номером 2. До речі, на тлі цього розгорівся скандал, з'явилися думки про те, що Україну хочуть "злити". Уся річ у тому, що другий порядковий номер називають "смертельним" - жодна країна, яка під ним виступала у фіналі, не отримала перемогу.

Коли буде виступати Україна на Євробачення (фото: Getty Images)

Хто буде виступати на Євробаченні - усі країни-фіналістки

На сцену вийдуть представники 26 країн. Вони виступатимуть у такому порядку:

Швейцарія

Україна

Германія

Люксембург

Нідерланди

Ізраїль

Литва

Іспанія

Естонія

Ірландія

Латвія

Греція

Велика Британія

Норвегія

Італія

Сербія

Фінляндія

Португалія

Вірменія

Кіпр.

Порядок виступу на Євробаченні (фото: eurovision.ua)

Як голосувати на Євробаченні

Цього року голосування за переможця гранд-фіналу Євробачення сильно змінилося. Нині глядачі матимуть більше часу на те, аби визначатися з вибором та віддати свій голос.

Для того, аби підтримати свого фаворита, проголосувати за нього можна двома способами:

у застосунку Eurovision Song Contest

через SMS (відправляйте номер учасника на 7576)

"Глядачі з країн, які не беруть участі у конкурсі, матимуть змогу віддати бал за фаворита у рамках блоку "Решта світу" майже за 24 години до фіналу. Онлайн-голосування розпочнеться на сайті www.esc.vote одразу після завершення другої генеральної репетиції в переддень фіналу", - пояснюється на сайті Євробачення.