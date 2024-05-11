Фінал Євробачення 2024: де дивитися трансляцію та як голосувати

11 травня почнеться довгоочікуваний фінал Євробачення, який цього року проходить в Мальме. І вже вночі світ дізнається, хто ж переможе у конкурсі.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, де дивитися фінал Євробачення та як голосувати за учасників.
Під час написання матеріалу було використано джерела: Вікіпедія, "Суспільне", сайт Євробачення.
Гранд-фінал почнеться о 22:00 за київським часом, але вже о 21:30 ви зможете почати дивитися передшоу. Трансляція Євробачення відбуватиметься на таких платформах:
Цього року представниці України витягли на жеребкуванні "вибір продюсерів". Це - нове правило Євробачення, згідно з яким продюсери самостійно обирають номер виступу для артистів, яким випав саме цей варіант.
alyona alyona & Jerry Heil виступатимуть під номером 2. До речі, на тлі цього розгорівся скандал, з'явилися думки про те, що Україну хочуть "злити". Уся річ у тому, що другий порядковий номер називають "смертельним" - жодна країна, яка під ним виступала у фіналі, не отримала перемогу.
Коли буде виступати Україна на Євробачення (фото: Getty Images)
На сцену вийдуть представники 26 країн. Вони виступатимуть у такому порядку:
Порядок виступу на Євробаченні (фото: eurovision.ua)
Цього року голосування за переможця гранд-фіналу Євробачення сильно змінилося. Нині глядачі матимуть більше часу на те, аби визначатися з вибором та віддати свій голос.
Для того, аби підтримати свого фаворита, проголосувати за нього можна двома способами:
"Глядачі з країн, які не беруть участі у конкурсі, матимуть змогу віддати бал за фаворита у рамках блоку "Решта світу" майже за 24 години до фіналу. Онлайн-голосування розпочнеться на сайті www.esc.vote одразу після завершення другої генеральної репетиції в переддень фіналу", - пояснюється на сайті Євробачення.
Нагадаємо, нещодавно букмекери різко оновили прогнози щодо переможця Євробачення.
Окрім цього, раніше ми вже розповідали, що Jerry Heil та alyona alyona прокоментували "смертельний номер" у фіналі Євробачення 2024.