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Финал Евровидения 2024: где смотреть трансляцию и как голосовать

Когда начнется финал Евровидения (фото: eurovision.tv)
Автор: Полина Иваненко

11 мая начнется долгожданный финал Евровидения, проходящий в этом году в Мальме. И уже ночью мир узнает, кто победит в конкурсе.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, где смотреть финал Евровидения и как голосовать за участников.

При написании материала были использованы источники: Википедия, "Суспільне", сайт Евровидения.

Где смотреть финал Евровидения

Гранд-финал начнется в 22:00 по Киеву, но уже в 21:30 вы сможете начать смотреть предшоу. Трансляция Евровидения будет проходить на следующих платформах:

  • телеканал "Суспільне Культура"
  • сайты "Суспільне Культура" и "Суспільне Євробачення"
  • YouTube-канал "Евровидение Украина"
  • Facebook-страницы "Суспільне Мовлення", "Суспільне Культура", "Перший", "Євробачення Україна"
  • на "Радіо Промінь"

Где посмотреть Евровидение (фото: Getty Images)

Когда будут выступать alyona alyona & Jerry Heil

В этом году представительницы Украины вытащили на жеребьевке "выбор продюсеров". Это - новое правило Евровидения, согласно которому продюсеры самостоятельно выбирают номер выступления для артистов, которым выпал именно этот вариант.

alyona alyona & Jerry Heil будут выступать под номером 2. Кстати, на фоне этого разразился скандал, появились мнения о том, что Украину хотят "слить". Все дело в том, что второй порядковый номер называют "смертельным" - ни одна страна, выступавшая под ним в финале, не одержала победу.

Когда будет выступать Украина на Евровидении (фото: Getty Images)

Кто будет выступать на Евровидении - все страны-финалистки

На сцену выйдут представители 26 стран. Они будут выступать в следующем порядке:

  • Швейцария
  • Украина
  • Германия
  • Люксембург
  • Нидерланды
  • Израиль
  • Литва
  • Испания
  • Эстония
  • Ирландия
  • Латвия
  • Греция
  • Великобритания
  • Норвегия
  • Италия
  • Сербия
  • Финляндия
  • Португалия
  • Армения
  • Кипр.

Порядок выступления на Евровидении (фото: eurovision.ua)

Как голосовать на Евровидении

В этом году голосование за победителя гранд-финала Евровидения сильно изменилось. Сейчас у зрителей будет больше времени на то, чтобы определяться с выбором и отдать свой голос.

Для того чтобы поддержать своего фаворита, проголосовать за него можно двумя способами:

  • в приложении Eurovision Song Contest
  • через SMS (отправляйте номер участника на 7576)

"Зрители из стран, не участвующих в конкурсе, смогут отдать бал за фаворита в рамках блока "Остальные миры" почти за 24 часа до финала. Онлайн-голосование начнется на сайте www.esc.vote сразу после завершения второй генеральной репетиции в канун финала", - объясняется на сайте Евровидения.

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