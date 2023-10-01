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Фільми про українських захисників і захисниць, які вартують перегляду

Фільми про українських захисників і захисниць (колаж: Styler)
Автор: Юлія Любченко

1 жовтня в Україні відзначається День захисників і захисниць України. І кожен з нас, має знати, що вони переживають на фронті, боронячи нашу свободу і наші життя.

РБК-Україна (проект Styler) підготувало список фільмів про українських захисниць і захисників, які варто подивитися.

Мирний 21

У сюжеті цього фільму розгортаються події у Луганську влітку 2014 року. Це воєнна драма, яка розповідає історію головного героя - командира Луганського прикордонного загону Сергій Дейнеко, який вирішує тримати оборону і разом з підлеглими робить все можливе, щоб захистити область від російських загарбників. 

 

Снайпер. Білий ворон

Фільм розповідає історію молодого чоловіка, на ім’я Микола, який живе неподалік окупованого міста Горлівка, що у Донецькій області. Його дружину і будинок знищують окупанти, після чого головний герой драми йде у добровольчі лави ЗСУ як снайпер. 

 

Кіборги 

Історія фільму розгортається в Донецькому аеропорту, точніше, на його руїнах.За основу взято двотижневе чергування у 2014 році, коли група українських захисників вперше приїхала на розбомблену територію Донецького аеропорту ім. Сергія Прокоф'єва. 

Це були два тижні найзапекліших боїв, які відбувалися з реальними людьми в реальному житті. Але у фільмі ці ролі зіграли професійні актори. Вони зіграли Кіборгів, їх було 6 і кожен з них, як у житті, так і у фільмі бореться до кінця. 

 

Зошит війни 

Цей фільм змонтовано з відео справжніх українських захисників. Добровольці та військові знімали своє життя на камеру чи телефон і саме це стало основою. Фільм, який розповідає про інший вимір - життя військових та їхню щохвилинну боротьбу, яка може закінчитися в будь-яку мить. 

 

Явних проявів немає 

Щемлива історія військової жінки, яка повертається додому після бойових дій на сході України. Головну героїню звати Анна - вона намагається повернутися до нормального життя, бореться з панічними атаками і психологічними травмами, які стали наслідком війни. 

 

Позивний Бандерас 

За основу фільму взято бойові щоденники нацгвардійця Сергія Башкова з позивним "Індіанець" та розповіді воїнів АТО 93-ї бригади. Це історії, які відбувалися з військовими під час війни - це їхнє життя.

 

Йди за мною 

Історія, яка розповідає реальну операцію під час війни у 2022 році. Українські військові за допомогою дронів виконали рятувальну операцію під час жорстоких боїв під Ізюмом влітку 2022.. Героями фільму стали захисники 93-ї бригади “Холодний Яр” і люди, яких вони врятували. Це не просто фільм - це реальність, яка вийшла на екрани. 

 

Погані дороги 

Фільм розповідає історію життя українських військових та мирного населення, яке дуже відрізняється. За основу взято історії реальних людей зі сходу. Різні події та ситуації на Донбасі, які були спричинені російськими агресорами можна побачити саме в цій стрічці. 

Раніше ми розповідали чи перенесли День захисників і захисниць України цього року.

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