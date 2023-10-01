Фильмы про украинских защитников и защитниц, которые стоит посмотреть

Мирный 21

В сюжете этого фильма разворачиваются события в Луганске летом 2014 года. Это военная драма, рассказывающая историю главного героя - командира Луганского пограничного отряда Сергей Дейнеко, который решает держать оборону и вместе с подчиненными делает все возможное, чтобы оградить область от российских захватчиков.

Снайпер. Белый ворон

Фильм рассказывает историю молодого человека, по имени Николай, живущего неподалеку от оккупированного города Горловка в Донецкой области. Его жену и дом уничтожают оккупанты, после чего главный герой драмы уходит в добровольческие ряды ВСУ как снайпер.

Киборги

История фильма разворачивается в Донецком аэропорту, точнее, на его руинах. За основу взято двухнедельное дежурство в 2014 году, когда группа украинских защитников впервые приехала на разбомбленную территорию Донецкого аэропорта им. Сергея Прокофьева.

Это были две недели самых жестоких боев, которые происходили с реальными людьми в реальной жизни. Но в фильме эти роли сыграли профессиональные актеры. Они сыграли Киборгов, их было 6 и каждый из них как в жизни, так и в фильме борется до конца.

Тетрадь войны

Этот фильм смонтирован из видео настоящих украинских защитников. Добровольцы и военные снимали свою жизнь на камеру или телефон, и именно это стало основой. Фильм, рассказывающий о другом измерении - жизни военных и их поминутной борьбе, которая может закончиться в любой момент.

Явных проявлений нет

Будоражущая история военной женщины, возвращающейся домой после боевых действий на востоке Украины. Главную героиню зовут Анна - она пытается вернуться к нормальной жизни, борется с паническими атаками и психологическими травмами, которые стали следствием войны.

Позывной Бандерас

За основу фильма взяты боевые дневники нацгвардейца Сергея Башкова с позывным "Индианец" и рассказы воинов АТО 93-й бригады. Это истории, которые происходили с военными во время войны - это их жизнь.

Следуй за мной

История, рассказывающая о реальной операции во время войны в 2022 году. Украинские военные с помощью дронов выполнили спасательную операцию во время жестоких боев под Изюмом летом 2022. Героями фильма стали защитники 93-й бригады "Холодный Яр" и люди, которых они спасли. Это не просто фильм - это реальность, которая вышла на экраны.

Плохие дороги

Фильм рассказывает историю жизни украинских военных и мирного населения, которая очень отличается. За основу взяты истории реальных людей с востока. Различные события и ситуации на Донбассе, вызванные российскими агрессорами, можно увидеть именно в этой киноленте.