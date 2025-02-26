Фільми для гарного настрою: 8 найкращих комедій останніх років

Чому він? (2016)

Комедія про сімейне протистояння. Батько консервативних поглядів приїжджає в гості до доньки й дізнається, що вона зустрічається з ексцентричним, багатим, але надто невихованим IT-магнатом. Чоловік не в захваті від вибору доньки й робить усе, щоб завадити їхнім стосункам.

Джуманджі: Поклик джунглів (2017)

Фільм переносить чотирьох підлітків у світ загадкової відеогри. Опинившись у тілах своїх ігрових аватарів, вони отримують унікальні здібності та слабкості, що створює чимало кумедних ситуацій. Щоб вибратися з небезпечних джунглів, друзі мають подолати всі рівні гри, розгадати таємниці та перемогти головного лиходія.

Химери (2020)

Невдачлива, непопулярна і непомітна дівчина Моллі одного разу приходить до школи в такому вигляді, що від неї не можуть відірвати погляди всі місцеві зірки. Тепер вона ефектна, зухвала і небезпечна, а все тому, що в її тілі опинився знаменитий Бліссфілдський маніяк, що вбиває підлітків і тих, хто просто попадеться під руку.

Сама ж Моллі після зіткнення з ним прокинулася в його тілі. Містичний ритуал, у який мало хто повірить, буде незворотним уже наступного дня. Тож у Моллі залишилося всього кілька годин, щоб знайти та знешкодити справжнього маніяка, не попавшись у процесі до рук поліції.

Джексі (2019)

Фільм про хлопця, який надто залежний від свого смартфона. Після оновлення пристрою він отримує вбудованого віртуального асистента, на ім'я Джексі, яка виявляється надто нав'язливою. Вона починає контролювати його життя, руйнувати стосунки й навіть маніпулювати ним. Герою доведеться вибрати між справжнім життям і диктатурою власного гаджета.

Плюс один (2019)

Романтична комедія про двох друзів, які вирішують разом відвідувати весілля знайомих, щоб уникнути незручних питань про особисте життя. Спершу це здається хорошою ідеєю, але з часом їхня дружба починає переростати в щось більше.

Хіба це не романтично? (2019)

Сюжет фільму розгортається навколо жінки, яка вважає себе повністю позбавленою романтичних ілюзій щодо життя. Після того, як вона отримує удар по голові, вона опиняється в паралельному світі, де все виглядає, як типова романтична комедія: з хімічним напруженням, гучними зізнаннями в коханні та неймовірними ситуаціями.

Вона намагається знайти вихід з цієї ідеалізованої реальності, поки не починає усвідомлювати важливість власних почуттів і вибору.

Без образ (2024)

Зіткнувшись з неминучою втратою омріяного будинку свого дитинства, Медді натрапляє на привабливу можливість працевлаштування. В оголошенні шукають компаньйона для замкнутого 19-річного хлопця, на ім'я Персі, який походить від заможних батьків, що надмірно опікуються ним. Вони хочуть, щоб хтось "зустрічався" з Персі, перш ніж він вирушить у подорож до коледжу.

Заінтригована, Медді хапається за цей шанс, тільки щоб виявити, що інтровертна натура Персі створює несподівані проблеми. У міру того, як розгортається їхній нетрадиційний зв'язок, Медді усвідомлює, що завоювання серця Персі далеко не гарантоване.

Татусів вікенд (2023)

Себастьян Маніскалко, що працює менеджером готелю в Чикаго, в день незалежності США має намір зробити пропозицію своїй дівчині Еллі - обдарованій художниці, яка виросла в багатій сім'ї.

Чоловік вирушає на свято до її розкішного фамільного маєтку, неохоче взявши з собою свого овдовілого батька Сальво - італійського перукаря-іммігранта старого гарту, який відрізняється жадністю, цинізмом і самовпевненістю. незабаром важкий характер останнього призводить до безлічі комічних витівок та незручних ситуацій.

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