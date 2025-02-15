Вихідні з Netflix: 6 нових та цікавих фільмів, які варто подивитися вже зараз

Стрімінговий сервіс Netflix регулярно випускає нові фільми та серіали, але вибір настільки великий, що визначатися з одним-двома варіантами буває непросто. Новинок дійсно чимало.

Саме тому РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 6 свіжих фільмів, які вже можна подивитися.

"Знову в дії"

Комедійний бойовик розповість про спецагентів, які дивом залишаються живими після авіакатастрофи. І це дає їм можливість "залягти на дно", завести дитину та стати "звичайними" людьми.

Втім, відпустити минуле непросто, особливо якщо життя підкине нові пригоди. Але як поєднувати батьківство з ризиками та авантюрами? Сюжет дійсно цікавий.

"Типу вагітна"

Нова комедія від Netflix розповість про дівчину, яка вирішила прикинутися вагітною. Спочатку це виглядало як жарт, але маленька брехня провокує появу великої.

Головна героїня обрала не найкращий варіант для пригод, адже рано чи пізно їй доведеться зізнатися. Втім, це точно цікаво, хоча й надто сміливо.

"Атлас"

Фільм з Дженніфер Лопес сподобається тим, хто любить наукову фантастику. Сюжет побудовано навколо ШІ, терористів та тих, хто прагне їх зупинити. Втім, боротьба стає набагато запеклішою, коли розгортається не на Землі, а в космосі.

Сюжет достатньо динамічний, а тому стрічка стане знахідкою для тих, хто шукає легкий та цікавий фільм на вечір. І, звісно ж, фани Джей Ло просто можуть помилуватися акторкою, яка часто з'являтиметься в кадрі.

"Спілка"

Життя простого будівельника сильно зміниться, коли в нього повернеться його шкільне кохання. Минуло 25 років, а тому ця зустріч точно буде цікавою. Дівчина, в яку колись закохався головний герой, стала спеціальним агентом.

Комедійний бойовик точно не розчарує тих, хто скучив за Голі Бері, адже акторка дуже давно не брала участь у нових проектах. Звісно, сюжет навряд чи може претендувати на всі нагороди світу, але як стрічка для цікавого вечора та відпочинку - чудовий варіант.

"Огидні"

А ця фантастична драма розповість про життя людей у футуристичному антиутопічному світі. Головна героїня має знайти подругу, але для цього їй доведеться наважитися на великі ризики.

Відгуки на стрічку неоднозначні, хоча багато хто зазначає, що фільм точно сподобається підліткам. Тому якщо ви хочете щось подивитися з родиною - додавайте його до свого плейлиста.

"Астронавт"

Сюжет може вас здивувати. Спочатку події розгортаються так, ніби це трилер. Втім, вже пізніше ви зрозумієте, що головні персонажі змушують багато про що замислитися.

Здавалося б, тема космосу та прибульців отримала чимало історій, які було показано в кіно. Втім, "Астронавт" покаже, що є багато речей, які все ще варто проаналізувати.