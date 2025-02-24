8 драм, після яких ви інакше подивитеся на цей світ. Ці фільми неможливо забути

Драматичне кіно не завжди побудовано лише навколо теми стосунків та кохання. Існує чимало фільмів з неймовірно глибокими сюжетами, які залишають дуже особливий "посмак".

"Скляний замок"

Дуже непроста біографічна драма розповість про життя дітей у дуже важких умовах. Поруч з ними є батьки, але чи можуть вони дбати й бути люблячими? Від певних сцен шкірою йдуть сироти, особливо якщо тримати в думках те, що цю стрічку знято за книгою авторки, яка пережила це все в реальному житті.

"Людина дощу"

Ця драма вийшла багато років тому, але вона вражає й нині. Головний герой думає лише про себе, але раптом дізнається, що його батько помер. Він вирушає на його похорон та сподівається на спадок, але виявиться, що майже все отримає його брат, про існування якого той навіть не знав.

"Лабіринт Фавна"

Містична драма сподобається як фанам казок для дорослих, так і тим, хто любить дійсно емоційні сцени. Головна героїня - маленька дівчинка, життя якої важко назвати звичайним. Дитина, яка рятується від жорстокої реальності у власних фантазіях, навіть не здогадується, куди приведуть мрії.

"Марія"

Нова драма з Анджеліною Джолі вже встигла привернути увагу критиків. Стрічка розповість про останні дні життя оперної співачки Марії Каллас. Сюжет вразить не лише біографічними сценами, а ще й неймовірно глибоким сумом.

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"Кроляча нора"

"Бачу тільки тебе"

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