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Фильм "Время возмездия": смотреть онлайн трейлер

STYLERФильмы и сериалы    21.03.2019 - 07:30

Время возмездия - официальный трейлер (YouTube/planetakino)

Премьера фильма "Время возмездия" ("Destroyer") в кинотеатрах Украины состоится 21 марта 2019. Николь Кидман исполнила главную роль в криминальной драме.

Неожиданное для зрителей перевоплощение в полицейского детектива без макияжа и талантливая игра актрисы принесли ей номинацию на Золотой глобус.

Николь Кидман в драме "Время возмездия"Николь Кидман в драме "Время возмездия" (скриншот YouTube/planetakino)

Сюжет фильма

Эрин Белл должна под прикрытием внедриться в одну из криминальных группировок Лос-Анджелеса. Во время выполнения задания девушка влюбляется в напарника. Неожиданно для всех спецоперация идет не по плану, после чего жизнь Эрин кардинально меняется - возлюбленный погибает, а преступники избегают наказания.

Спустя 15 лет она одинока, с трудом справляется с воспитанием дочки-подростка, не может забыть о трагедии и мечтает только о мести.

И вот для детектива Белл настает время возмездия. Эрин вновь встречается со своим прошлым, но теперь она сильна и безжалостна.

Кадр из фильмаКадр из фильма (скриншот YouTube/planetakino)

Режиссером полицейского триллера выступила Карин Кусама (сериалы "Миллиарды", "Чикаго в огне", боевик "Эон Флакс").

Главную героиню (Эрин Белл) сыграла Николь Кидман ("Большая маленькая ложь", "Часы", "Другие"). Также в фильме снимались: Татьяна Маслани ("Женщина в золотом", сериал "Темное дитя"), Себастиан Стэн ("Первый мститель" и др. картины киновселенной Marvel), Тоби Кеббелл ("Варкрафт", "Голос монстра") и другие.

Кстати, ранее в прокат вышел семейный фильм-фэнтези "Будущий король" - новая история о короле Артуре, которая перенеслась из легенд в современный мир.

Также в украинских кинотеатрах состоялась премьера драмы с Джулией Робертс "Вернуть Бена". Фильм рассказывает о сложных взаимоотношениях матери и взрослого сына.

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