Фильм "Вернуть Бена": смотреть онлайн трейлер

Вернуть Бена - трейлер фильма (YouTube/TVUA трейлери українською)

Премьера драмы с Джулией Робертс состоится в украинских кинотеатрах 7 марта. Фильм расскажет сложную историю взаимоотношений матери и сына.

Сюжет картины

Главный герой Бен Барнс перед Рождеством возвращается домой. Парень сбегает из реабилитационного центра и убеждает свою мать, что он изменился. Однако вскоре женщина понимает, что Бен такой же, как и раньше.

У нее есть всего лишь одни сутки, чтобы не дать случиться беде. Но как далеко мать готова зайти ради родного ребенка?

Кадр из фильма "Вернуть Бена" (YouTube/TVUA трейлери українською)

Режиссером и сценаристом драмы "Вернуть Бена" стал Питер Хеджес ("Что гложет Гилберта Грейпа", "Мой мальчик").

Роль Бена Барнса исполнил Лукас Хеджес ("Манчестер у моря", "Леди Берд") - сын режиссера Питера Хеджеса. Главная женская роль в картине досталась Джулии Робертс.

Фото: Джулия Робертс в фильме "Вернуть Бена"(YouTube/TVUA трейлери українською)

Именно она убедила режиссера утвердить на роль сына главной героини Лукаса Хеджеса, после восхищения его талантливой работой в фильме "Манчестер у моря".

В фильме также снимались: Кортни Вэнс, Кэтрин Ньютон, Александра Парк и другие.

Кстати, на церемонии вручения "Золотого глобуса" Джулия Роберт показала, что делает ее по-настоящему счастливой.

Напомним, в конце февраля в Голливуде также прошла церемония Оскар 2019, на которой были награждены лауреаты в 24 номинациях.

Видео: РБК-Украина