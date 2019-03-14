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Фильм "Будущий король": смотреть онлайн трейлер

STYLERФильмы и сериалы    14.03.2019 - 08:00

Будущий король - трейлер фильма (YouTube/Ukrainian Film Distribution)

Британский семейный фильм-фэнтези "Будущий король" ("Рожденный стать королем") - новая история о короле Артуре, которая перенеслась из легенд в современный мир. Премьера картины в украинских кинотеатрах - 14 марта 2019 года.

Сюжет фильма

Алекс - обычный 12-летний школьник с подростковым проблемами. Мальчик не может найти общий язык с одноклассниками и считает себя неудачником. Но его жизнь кардинально меняется после одного случая.

Кадр из фильмаКадр из фильма (YouTube/Ukrainian Film Distribution)

Однажды среди каменных развалин здания Алекс находит меч Эскалибур - легендарное оружие короля Артура. Вскоре мальчик знакомится еще с одним героем истории - волшебником Мерлином - и узнает, что миру грозит гибель от рук злой волшебницы Морганы.

Алексу предстоит собрать собственную армию, объединив своих друзей и врагов, чтобы победить в противостоянии с чародейкой и защитить мир от чудовищ.

Кадр из фильмаКадр из фильма (YouTube/Ukrainian Film Distribution)

Режиссером и автором сценария приключенческого фэнтези "Будущий король" выступил Джо Корниш ("Человек-муравей", "Чужие на районе"). Главную роль исполнил Луис Эшборн Серкис. 

В фильме также снимались известные британские актеры: Том Тейлор ("Темная башня", "Легенды"), Патрик Стюарт ("Люди Икс").

Ведьму Моргану сыграла шведская актриса Ребекка Фергюсон ("Миссия невыполнима: Племя изгоев", "Живое").

Кстати, ранее в украинский прокат вышел романтический мюзикл "Гуцулка Ксеня" о любви, которая началась в Карпатах между украинской девушкой и американцем.

Также мы писали о том, что в сети появился трейлер финального сезона культового сериала "Игра престолов".

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