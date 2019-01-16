Николь Кидман и Шарлиз Терон поразили неувядающим внешним видом (фото)

Николь Кидман (фото: instagram.com/nicolekidman)

Поклонники кинодив рассыпались в хвалебных комментариях: от "прекрасных леди" до "богинь"

Голливудские кинодивы Николь Кидман и Шарлиз Терон встретились на гала-ужине престижной церемонии Critics' Choice Awards 2019, которая состоялась с 13 на 14 января в Санта-Монике, США. И все же Терон приберегла удачное фото со своей подругой и коллегой, опубликовав его чуть позже на своей instagram-страничке.

При этом поклонники пришли в восторг от внешнего вида голливудских красавиц, подчеркнув, что актрисы смотрятся очень молодо. Здесь следует отметить, что Николь Кидман в прошлом году исполнился 51 года, Шарлиз Терон — 43 года.

На совместном снимке героини культовых фильмов выглядят и правда очень молодо.

Николь Кидман и Шарлиз Терон на церемонии наград Critics' Choice Awards 2019, премии ассоциации телевизионных журналистов Америки (фото: instagram.com/charlizeafrica)

Также актрисы отдельно друг от друга опубликовали на своих страничках в соцсетях портреты с подготовки к важной церемонии.

Николь Кидман (фото: instagram.com/nicolekidman)

Шарлиз Терон (фото: instagram.com/charlizeafrica)

Подписчики Терон в сети instagram поспешили отметить, что актрисы выглядят просто шикарно.

"Нестареющие красавицы", — подчеркивает keight_von_guggen.

"Господи, какие красивые дамы", — пишет karla_melissarmo.

"Столько красоты и таланта на одном фото. Люблю вас!" — восхищается matheus.duartem.

"Две самые восхитительные дамы на Земле", — отмечает olejuk_telejuk.

"Кидман восхитительная, но Терон — в центре внимания", — подчеркивает jorislerel.

"Смотритесь как сестры-близнецы", — пишет joaocbs74.

"Оооочень красивые женщины! Как внутри, так и снаружи", — восхищается milenavukota.

"Безоговорочные королевы Голливуда", — уверяет esspricio.

Шарлиз Терон на церемонии Critics' Choice Awards 2019 (фото: Jon Kopaloff/Getty Images)

Напомним, ранее блистательную Шарлиз Терон в платье от Givenchy назвали одной из самых стильных киноактрис красной дорожки Critics' Choice Awards 2019. LITE подробно описывал образ кинодивы.

Также отметим, что в новом модном сезоне на "streetstyly-подиуме" доминирует стиль 80-х. Винтажный мейкап буквально покорил красную дорожку 76-й церемонии вручения наград премии "Золотой Глобус". LITE писал, как кислотные 80-е ворвались в тренды макияжа 2019.

Видео: LITE