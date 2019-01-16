Николь Кидман и Шарлиз Терон поразили неувядающим внешним видом (фото)

Поклонники кинодив рассыпались в хвалебных комментариях: от "прекрасных леди" до "богинь"
Голливудские кинодивы Николь Кидман и Шарлиз Терон встретились на гала-ужине престижной церемонии Critics' Choice Awards 2019, которая состоялась с 13 на 14 января в Санта-Монике, США. И все же Терон приберегла удачное фото со своей подругой и коллегой, опубликовав его чуть позже на своей instagram-страничке.
При этом поклонники пришли в восторг от внешнего вида голливудских красавиц, подчеркнув, что актрисы смотрятся очень молодо. Здесь следует отметить, что Николь Кидман в прошлом году исполнился 51 года, Шарлиз Терон — 43 года.
На совместном снимке героини культовых фильмов выглядят и правда очень молодо.
Николь Кидман и Шарлиз Терон на церемонии наград Critics' Choice Awards 2019, премии ассоциации телевизионных журналистов Америки (фото: instagram.com/charlizeafrica)
Также актрисы отдельно друг от друга опубликовали на своих страничках в соцсетях портреты с подготовки к важной церемонии.
Николь Кидман (фото: instagram.com/nicolekidman)
Шарлиз Терон (фото: instagram.com/charlizeafrica)
Подписчики Терон в сети instagram поспешили отметить, что актрисы выглядят просто шикарно.
Шарлиз Терон на церемонии Critics' Choice Awards 2019 (фото: Jon Kopaloff/Getty Images)
Напомним, ранее блистательную Шарлиз Терон в платье от Givenchy назвали одной из самых стильных киноактрис красной дорожки Critics' Choice Awards 2019. LITE подробно описывал образ кинодивы.
Также отметим, что в новом модном сезоне на "streetstyly-подиуме" доминирует стиль 80-х. Винтажный мейкап буквально покорил красную дорожку 76-й церемонии вручения наград премии "Золотой Глобус". LITE писал, как кислотные 80-е ворвались в тренды макияжа 2019.
Видео: LITE