Фильм "Власть": смотреть онлайн трейлер

Власть - официальный трейлер фильма (YouTube/planetakino)

21 февраля в Украине состоится премьера фильма "Власть", представленного в 8-ми номинациях на Оскар 2019. Главную роль в комедийной драме исполнил Кристиан Бейл. Чтобы перевоплотиться в своего героя, актеру пришлось поправиться на 20 кг.

Сюжет фильма

"Власть" - это экранизация биографии политика Дика Чейни (министр обороны, вице-президент в администрации Джорджа Буша-младшего). Его называли самым влиятельным вице-президентом за всю историю США.

Благодаря своим способностям убеждать и манипулировать людьми, а также незаурядному мышлению, Чейни получил огромное влияние в американской политике и изменил ход событий на мировой арене.

Кадр из фильма "Власть" (YouTube/planetakino)

Автором сценария и режиссером картины стал Адам МакКей ("Игра на понижение", "Человек-муравей").

Роль Дика Чейни исполнил Кристиан Бэйл, для чего актеру пришлось основательно подготовиться. Чтобы полностью вжиться в образ, Бэйл осветлил брови и сбрил волосы. Также он сидел на специальной "пироговой" диете и поправился на 20 килограмм.

Артист изучил жесты и язык тела Дика Чейни, а также ему пришлось запомнить названия всех, государственных программ, которые должен был знать вице-президент Америки.

Фото: Эми Адамс и Кристиан Бэйл в фильме "Власть" (YouTube/planetakino)

Супругу главного героя, Линн Чейни, сыграла Эми Адамс. Актриса не выходила из образа на протяжении всего процесса съемок, разговаривала голосом своей героини и спорила на политические темы с режиссером.

Роль президента США Джорджа Буша-младшего исполнил Сэм Рокуэлл. Также в фильме снимались: Стив Карелл, Джесси Племонс, Элисон Пилл, Тайлер Пэрри и другие.

Биографическая комедийная драма "Власть" номинирована на 8 премий Оскар 2019: "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучшая мужская роль", "Лучший сценария", "Лучшая мужская роль второго плана", "Лучшая женская роль второго плана", "Лучший монтаж", "Лучший грим".

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Видео: РБК-Украина