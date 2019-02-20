Чем будет удивлять Оскар 2019: главные сюрпризы церемонии

В главных номинациях Оскара 2019 представлены кинокомикс и фильмы Netflix
В ночь с 24-го на 25 февраля состоится церемония вручения Оскар 2019. Самое ожидаемое и обсуждаемое событие мира кино ежегодно привлекает внимание своими сюрпризами, и 91-я церемония не станет исключением.
Что интересного готовят организаторы Оскара, неожиданные номинации, и какие скандалы разразились вокруг предстоящего мероприятия – в материале Styler.
Чтобы поднять зрительские рейтинги кинопремии, в этом году был выбран новый состав продюсеров, время церемонии решили сократить, но сделать ее более интерактивной и "звездной".
Впервые с 1989 года Оскар пройдет без ведущего – его обязанности будут исполнять приглашенные знаменитости (всего 27 популярных актеров). К радости фанатов "Игры престолов", статуэтки со сцены голливудского кинотеатра Долби также будут вручать Джейсон Момоа и Эмилия Кларк.
На Оскаре 2019 не обойдется и без музыкальных сюрпризов. Ожидается, что свои хиты вживую исполнят номинанты на "Лучшую оригинальную песню" Леди Гага и Брэдли Купер ("Shallow" из фильма "Звезда родилась").
Фото: Леди Гага выступит на Оскаре 2019 с песней из фильма "Звезда родилась" (Youtube/Warner Bros. Pictures Ukraine)
На сцену выйдет Дженнифер Хадсон с композицией "I’ll flight" (документальный фильм RBG). Кендрик Ламар и SZA представят саундтрек к фильму "Черная пантера". Также прозвучат песни-номинанты из фильмов "Мэри Поппинс возвращается" и "Баллада Бастера Скраггса".
И еще одно музыкальное выступление, которое обещает стать изюминкой церемонии – группа Queen и Адам Ламберт споют в поддержку фильма "Богемская рапсодия".
Летом прошлого года Американская киноакадемия объявила о новой номинации "Лучший популярный фильм" для картин, которые стали лидерами кассовых сборов.
Позднее эту категорию отменили, но в списке претендентов на основные награды Оскара 2019 все-таки оказались самые успешные прокатные фильмы в США, хотя и неоднозначно воспринятые критиками ("Богемская рапсодия", "Звезда родилась", "Черная пантера").
Фото: "Черная пантера" претендует на Оскар 2019 в 7 номинациях (Youtube/B&H Film Distribution Company)
Еще несколько интересных фактов о претендентах на Оскар 2019:
Скандальные ситуации вокруг Оскара 2019 начались после того, как организаторы решили сократить время трансляции церемонии.
Предполагалось, что вручение 4-х премий за лучшую кинематографию, лучшее редактирование, лучшие прически и макияж и лучший игровой короткометражный фильм не покажут в прямом эфире.
Против такого нововведения выступили зрители и несколько режиссеров, включая Мартина Скорсезе, Квентина Тарантино, Спайка Ли и др. Спустя несколько дней в Киноакадемии приняли решение транслировать вручение всех 24 наград.
Фото: Кевин Харт отказался вести церемонию Оскар 2019 (twitter.com/TheAcademy)
Также разгорелся скандал из-за ведущего церемонии. В декабре стало известно, что Оскар 2019 проведет комик Кевин Харт. Но из-за недовольства общественности его прошлыми гомофобными постами в twitter, шоумен решил отказаться от роли ведущего кинопремии.
Волну возмущения вызвало отсутствие женщин среди номинантов на получение Оскара 2019 за лучшую режиссуру. За всю историю кинопремии в этой категории выдвигалось только 5 женщин, при этом победу одержала только одна (Кэтрин Бигелоу получила статуэтку в 2009 году за фильм "Повелитель бури").
Видео: РБК-Украина