Оскар 2019: когда пройдет церемония награждения

Фото: Оскар 2019 (oscars.org)

Вручение кинопремии Оскар 2019 состоится в Лос-Анжделесе

Лауреатов премии Оскар 2019 традиционно объявят в голливудском кинотеатре Долби. Церемония вручения наград за заслуги в области кинематографа состоится в последнее воскресенье февраля.

Оскар 2019: дата и время

В этом году кинопремию вручат уже в 91-й раз. Знаковое событие в мире кино намечено на 24 февраля. Церемония в Лос-Анджелесе начнется в 17:00. Трансляция будет доступна в 225 странах мира.

По киевскому времени, Оскар 2019 стартует в 03:00 25 февраля. А звезды Голливуда начнут появляться на красной дорожке с 01:00.

За ходом церемонии Оскар можно будет следить в прямом эфире на официальном сайте киноакадемии, цифровых платформах YouTube, Facebook, Twitter. Телетрансляцию премии также проведет канал "Украина".

Фото: В Украине церемонию Оскар 2019 можно будет смотреть ранним утром 25 февраля (flickr.com)

Подробности и факты о премии Оскар 2019

Зрителей и участников 91-й премии ожидает несколько нововведений. Так, из-за снижения рейтингов церемонии в последние годы, организаторы решили сократить время проведения мероприятия. Все действо займет на больше 3-х часов.

Впервые за 30 лет Оскар пройдет без ведущего. Комик Кевин Харт отказался вести церемонию, после общественного недовольства его шутками в отношении ЛГБТ-сообщества.

Лидерами среди претендентов на получение премии Американской академии киноискусств стали сразу два фильма.

По 10 номинаций в основных категориях у картины "Рома" Альфонсо Куарона и исторической драмы "Фаворитка" Йоргоса Лантимоса.

В 8 номинациях представлены мюзикл "Звезда родилась" и комедийная драма "Власть".

7 категорий у супергеройского экшна "Черная пантера".

6 номинаций собрала комедия "Черный клановец".

Биографическая драма о Фредди Меркьюри собрала 5 номинаций на Оскар 2019, в стольких же категориях представлен фильм "Зеленая книга".

Картины "Мэри Поппинс возвращается", "Человек на Луне" могут получить Оскар в 4 номинациях.

Кстати, ранее стало известно, что в церемонии вручения Оскара 2019 примут участие звезды сериала "Игра престолов".

Напомним, накануне церемонии вспыхнул скандал из-за планов организаторов не транслировать вручение четырех премий.

Видео: Интересные моменты церемонии Оскар (РБК-Украина)