Фільм про війну в Україні номінували на кінопремію BAFTA: хто ще опинився у списку

Про що фільм "Камінь, папір, ножиці"

Фільм заснований на реальних подіях і розповідає про повномасштабне вторгнення Росії в Україну. У центрі сюжету - 18-річний Іван, чий батько працює хірургом із самого початку вторгнення. Коли інформація про сховище, де переховуються поранені, потрапляє до російських окупантів, Іван змушений взяти зброю, щоб захистити своїх близьких та інших людей.

Режисером стрічки виступив 26-річний британець німецького походження Франц Бьом, а операторську роботу виконала Сьєн Ю Ніу, тайванка, яка мешкає у Лондоні.

Головну роль Івана зіграв Олександр Рудинський, його батька - Сергій Калантай. У фільмі також знялися український актор Юрій Радіонов та Олександр Яценко, який раніше грав у п'єсі російського режисера Кіріла Сєрєбрєннікова "Вій".

До слова, у категорії "Найкращий британський короткометражний фільм" також змагатимуться стрічки:

Marion

Milk

Stomack Bug

The Flower Stand Silently, Witnessing

Список основних номінацій на BAFTA-2025

Найкращий фільм:

"Анора"

"Бруталіст"

"Конклав"

"Боб Ділан: Нікому не відомий"

"Емілія Перес"

Найкращий британський фільм

"Птах"

"Бліц"

"Конклав"

"Гладіатор 2"

"Сувора правда»

"Любов стікає кров'ю"

"Велика"

"Вигін"

"Воллес і Громіт: Найдикіша помста"

Kneecap

Найкраща режисура

Едвард Бергер - "Конклав"

Шон Бейкер - "Анора"

Дені Вільньов - "Дюна: Частина 2"

Брейді Корбет - "Бруталіст"

Жак Одіар - "Емілія Перес"

Коралі Фаржа - "Субстанція"

Найкраща актриса

Карла Софія Гаскон - "Емілія Перес"

Маріанн Жан-Батист - "Сувора правда"

Демі Мур - "Субстанція"

Майкі Медісон - "Анора"

Сірша Ронан - "Вигін"

Синтія Еріво - "Зла: Казка про відьму Заходу"

Найкращий актор

Едріан Броуді - "Бруталіст"

Г'ю Грант - "Єретик"

Колман Домінго - "Сінг-Сінг"

Себастіан Стен - "Учень. Сходження Трампа"

Рейф Файнс - "Конклав"

Тімоті Шаламе - "Боб Ділан: Нікому не відомий"

Найкращий оригінальний сценарій

"Анора"

"Бруталіст"

Kneecap

"Справжній біль"

"Субстанція"

Найкращий адаптований сценарій

"Боб Ділан: Нікому не відомий"

"Конклав"

"Емілія Перес"

"Хлопчаки з "Нікеля"

"Сінг Сінг"

Найкраща актриса другого плану

Аріана Гранде - "Зла: Казка про відьму Заходу"

Селена Гомес - "Емілія Перес"

Фелісіті Джонс - "Бруталіст"

Джеймі Лі Кертіс - "Шоугерл"

Ізабелла Росселліні - "Конклав"

Зої Салдана - "Емілія Перес"

Найкращий актор другого плану

Кіран Калкін - "Справжній біль"

Клеренс Меклін - "Сінг-Сінг"

Едвард Нортон - "Нікому не відомий"

Гай Пірс - "Бруталіст"

Джеремі Стронг - "Учень. Сходження Трамба"

Найкращий неангломовний фільм

"Все, що нам здається світлом" - Індія

"Насіння священного інжиру" - Німеччина

"Емілія Перес" - Франція

"Я все ще тут" - Бразилія

Kneecap - Ірландія

Найкращий анімаційний фільм

"Головоломка 2"

"Дикий робот"

"Течія"

"Воллес і Громіт: Найдикіша помста"

До слова, переможців премії BAFTA оголосять 16 лютого.