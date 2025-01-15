Фільм про війну в Україні номінували на кінопремію BAFTA: хто ще опинився у списку

Стали відомі номінанти на престижну британську премію BAFTA. Серед відзначених проєктів також стрічка "Камінь, папір, ножиці", де зіграли українські актори Олександр Рудинський, Сергій Калантай, Юрій Радіонов та Олександр Яценко.
Що відомо про фільм та хто ще змагатиметься за престижну нагороду - дізнайтесь у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Фільм заснований на реальних подіях і розповідає про повномасштабне вторгнення Росії в Україну. У центрі сюжету - 18-річний Іван, чий батько працює хірургом із самого початку вторгнення. Коли інформація про сховище, де переховуються поранені, потрапляє до російських окупантів, Іван змушений взяти зброю, щоб захистити своїх близьких та інших людей.
Режисером стрічки виступив 26-річний британець німецького походження Франц Бьом, а операторську роботу виконала Сьєн Ю Ніу, тайванка, яка мешкає у Лондоні.
Головну роль Івана зіграв Олександр Рудинський, його батька - Сергій Калантай. У фільмі також знялися український актор Юрій Радіонов та Олександр Яценко, який раніше грав у п'єсі російського режисера Кіріла Сєрєбрєннікова "Вій".
До слова, у категорії "Найкращий британський короткометражний фільм" також змагатимуться стрічки:
Найкращий фільм:
Найкращий британський фільм
Найкраща режисура
Найкраща актриса
Найкращий актор
Найкращий оригінальний сценарій
Найкращий адаптований сценарій
Найкраща актриса другого плану
Найкращий актор другого плану
Найкращий неангломовний фільм
Найкращий анімаційний фільм
До слова, переможців премії BAFTA оголосять 16 лютого.
До слова, нещодавно було названо переможців престижної кінопремії "Золотий глобус-2025".
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: Вікіпедія, сайт BAFTA.