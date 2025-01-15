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Фильм о войне в Украине номинировали на кинопремию BAFTA: кто еще оказался в списке

Александр Рудинский (фото: Кинориум)
Автор: Иванна Пашкевич

Стали известны номинанты на престижную британскую премию BAFTA. Среди отмеченных проектов также лента "Камень, бумага, ножницы", где сыграли украинские актеры Александр Рудинский, Сергей Калантай, Юрий Радионов и Александр Яценко.

Что известно о фильме и кто еще будет бороться за престижную награду - узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

О чем фильм "Камень, бумага, ножницы"

Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о полномасштабном вторжении России в Украину. В центре сюжета - 18-летний Иван, чей отец работает хирургом с самого начала вторжения. Когда информация о хранилище, где скрываются раненые, попадает к российским оккупантам, Иван вынужден взять оружие, чтобы защитить своих близких и других людей.

Режиссером ленты выступил 26-летний британец немецкого происхождения Франц Бём, а операторскую работу выполнила Сьен Ю Ниу, тайванка, которая живет в Лондоне.

Главную роль Ивана сыграл Александр Рудинский, его отца - Сергей Калантай. В фильме также снялись украинский актер Юрий Радионов и Александр Яценко, который ранее играл в пьесе российского режиссера Кирилла Серебренникова "Вий".

 

К слову, в категории "Лучший британский короткометражный фильм" также будут соревноваться ленты:

  • Marion
  • Milk
  • Stomack Bug
  • The Flower Stand Silently, Witnessing

Список основных номинаций на BAFTA-2025

Лучший фильм:

  • "Анора"
  • "Бруталист"
  • "Конклав"
  • "Боб Дилан: Никому не известный"
  • "Эмилия Перес"

 

Лучший британский фильм

  • "Птица"
  • "Блиц"
  • "Конклав"
  • "Гладиатор 2"

 

  • "Суровая правда"
  • "Любовь истекает кровью"
  • "Великая"
  • "Выгон"
  • "Уоллес и Громит: Самая дикая месть"
  • Kneecap

Лучшая режиссура

  • Эдвард Бергер - "Конклав"
  • Шон Бейкер - "Анора"
  • Дени Вильнев - "Дюна: Часть 2"
  • Брейди Корбет - "Бруталист"
  • Жак Одиар - "Эмилия Перес"
  • Корали Фаржа - "Субстанция"

 

Лучшая актриса

  • Карла София Гаскон - "Эмилия Перес"
  • Марианн Жан-Батист - "Суровая правда"
  • Деми Мур - "Субстанция"
  • Майки Мэдисон - "Анора"

 

  • Сирша Ронан - "Выгон"
  • Синтия Эриво - "Злая: Сказка о ведьме Запада"

Лучший актер

  • Эдриан Броуди - "Бруталист"
  • Хью Грант - "Еретик"
  • Колман Доминго - "Синг-Синг"
  • Себастиан Стэн - "Ученик. Восхождение Трампа"

 

  • Рэйф Файнс - "Конклав"
  • Тимоти Шаламе - "Боб Дилан: Никому не известный"

Лучший оригинальный сценарий

  • "Анора"
  • "Бруталист"
  • Kneecap
  • "Настоящая боль"
  • "Субстанция"

Лучший адаптированный сценарий

  • "Боб Дилан: Никому не известный"
  • "Конклав"
  • "Эмилия Перес"
  • "Мальчишки из "Никеля"
  • "Синг Синг"

Лучшая актриса второго плана

  • Ариана Гранде - "Злая: Сказка о ведьме Запада"
  • Селена Гомес - "Эмилия Перес"
  • Фелисити Джонс - "Бруталист"
  • Джейми Ли Кертис - "Шоугерл"

 

  • Изабелла Росселлини - "Конклав"
  • Зои Салдана - "Эмилия Перес"

Лучший актер второго плана

  • Киран Калкин - "Настоящая боль"
  • Клеренс Меклин - "Синг-Синг"
  • Эдвард Нортон - "Никому не известный"
  • Гай Пирс - "Бруталист"
  • Джереми Стронг - "Ученик. Восхождение Трамба"

Лучший неанглоязычный фильм

  • "Все, что нам кажется светом" - Индия
  • "Семена священного инжира" - Германия
  • "Эмилия Перес" - Франция
  • "Я все еще здесь" - Бразилия
  • Kneecap - Ирландия

Лучший анимационный фильм

  • "Головоломка 2"
  • "Дикий робот"
  • "Течение"
  • "Уоллес и Громит: Самая дикая месть"

К слову, победителей премии BAFTA объявят 16 февраля.

К слову, недавно были названы победители престижной кинопремии "Золотой глобус-2025".

Также смотрите, как Деми Мур и Маргарет Кволли воссоздали встречу своих героинь в "Субстанции".

При написании материала использовались следующие источники: Википедия, сайт BAFTA.

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