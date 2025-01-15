Фильм о войне в Украине номинировали на кинопремию BAFTA: кто еще оказался в списке

Стали известны номинанты на престижную британскую премию BAFTA. Среди отмеченных проектов также лента "Камень, бумага, ножницы", где сыграли украинские актеры Александр Рудинский, Сергей Калантай, Юрий Радионов и Александр Яценко.
Что известно о фильме и кто еще будет бороться за престижную награду - узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о полномасштабном вторжении России в Украину. В центре сюжета - 18-летний Иван, чей отец работает хирургом с самого начала вторжения. Когда информация о хранилище, где скрываются раненые, попадает к российским оккупантам, Иван вынужден взять оружие, чтобы защитить своих близких и других людей.
Режиссером ленты выступил 26-летний британец немецкого происхождения Франц Бём, а операторскую работу выполнила Сьен Ю Ниу, тайванка, которая живет в Лондоне.
Главную роль Ивана сыграл Александр Рудинский, его отца - Сергей Калантай. В фильме также снялись украинский актер Юрий Радионов и Александр Яценко, который ранее играл в пьесе российского режиссера Кирилла Серебренникова "Вий".
К слову, в категории "Лучший британский короткометражный фильм" также будут соревноваться ленты:
Лучший фильм:
Лучший британский фильм
Лучшая режиссура
Лучшая актриса
Лучший актер
Лучший оригинальный сценарий
Лучший адаптированный сценарий
Лучшая актриса второго плана
Лучший актер второго плана
Лучший неанглоязычный фильм
Лучший анимационный фильм
К слову, победителей премии BAFTA объявят 16 февраля.
К слову, недавно были названы победители престижной кинопремии "Золотой глобус-2025".
Также смотрите, как Деми Мур и Маргарет Кволли воссоздали встречу своих героинь в "Субстанции".
При написании материала использовались следующие источники: Википедия, сайт BAFTA.