Фильм "Секреты домашних животных 2": смотреть онлайн трейлер

Приключения пушистых любимцев продолжаются в новом мультфильме "Секреты домашних животных 2", который стартует в украинском прокате 30 мая. Смотреть онлайн трейлер cемейной комедии можно у нас на Styler.

Секреты домашних животных 2 - трейлер мультфильма (YouTube/B&H Film Distribution Company)

Хозяйка Макса Кети встретила свою вторую половинку, вскоре у них родился сынок Лиам, и теперь песику нужно привыкать к малышу. Сначала Максу приходится терпеть таскание за уши и другие приставания, но все-же он полюбит карапуза и будет стараться защитить его от всех угроз.

Лялечка и Снежок будут спасать тигра от злодея-циркача, Бриджет попытается внедриться в стаю из 40 кошек, обитающих в квартире бабушки...

Любимых пушистиков и новых героев ждут захватывающие приключения в большом городе с множеством поучительных и очень смешных ситуаций.

Кадр из фильма (скрин YouTube/B&H Film Distribution Company)

Первый мультфильм "Секреты домашних животных" вышел в 2016-м и был очень успешным в прокате, а его продолжение называют одним из лучших анимационных фильмов этого года.

Режиссером сиквела стали Крис Рено ("Гадкий я", "Миньоны") и Джонатан дель Валь.

В украинском дубляже герои мультика заговорили голосами звезд. Снежка озвучил Сергей Притула, Соню - Олеся Жураковская, Макса - Андрей Фединчик, Бодю - Павел Шилько.

Кстати, ранее в прокат вышел фильм "Аладдин" с Уиллом Смитом в роли Джинна. Историю легендарного мультфильма студии Disney Гай Ричи снял с использованием самых современных кинотехнологий.

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