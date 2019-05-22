Однажды в Голливуде: трейлеры и дата премьеры в Украине. Видео

Вышел трейлер фильма нового фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде"
Вышел трейлер фильма "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино. В этом ролике прорисовывается сюжет будущего долгожданного кинотворения культового американского режиссера.
В трейлере звезда старого Голливуда Рик Далтон, роль которого исполняет оскароносный Леонардо ДиКаприо, чувствует, что его время ушло, однако он изо всех сил цепляется за свою карьеры. В то же время его помощник и дублер Клифф Бут в лице Брэда Питта чувствует себя вполне комфортно под калифорнийским солнцем.
Все действие ленты вращается вокруг роскошной, яркой и безумной жизни в Голливуде на рубеже 1960-1970-х годов.
Второй трейлер фильма "Однажды в Голливуде" (Once Upon a Time in Hollywood)
Помимо ДиКаприо и Питта зрители фильма увидят и насладятся талантом других звезд мирового кинематографа. Среди них Джеймс Марсден, Марго Робби, Аль Пачино, Тим Рот и многие другие.
Напомним, что в марте этого года вышел тизер "Однажды в Голливуде".
Тизер фильма "Однажды в Голливуде" (Once Upon a Time in Hollywood)
Фильм "Однажды в Голливуде", бюджет которого составил почти 100 млн долларов, выйдет в прокат уже этим летом - 26 июля. В этот день картину увидят жители США и других стран.
А вот украинцы смогут насладиться комедийной драмой 8 августа во всех кинотеатрах страны.
Украинский постер фильма "Однажды в Голливуде" (Once Upon a Time in Hollywood)
Украинцы с нетерпением ждут премьеры картины. Об этом они пишут в соцсетях. Мы собрали несколько комментариев.
Скриншот
Добавим, что новый трейлер фильма был показан на Каннском кинофестивале, о самых ярких событиях которого читателям РБК-Украина рассказала Юлия Синькевич.
Тем временем звезда сериала "Слуга народа" Евгений Кошевой рассказал о своем политическом будущем.