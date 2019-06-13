Фильм "Путешествие хорошего пса": смотреть онлайн трейлер

"Путешествие хорошего пса" ("Собачья жизнь 2") - продолжение трогательной истории о приключениях отважного пса Бейли. Трейлер, сюжет и интересные факты о фильме - у нас на Styler.

Путешествие хорошего пса - украинский трейлер (YouTube/B&H Film Distribution Company)

О чем фильм

В 2017 году фильм "Жизнь и цель собаки" покорил сердца миллионов зрителей, и спустя два года мы узнаем продолжение этой невероятной истории о преданности, любви и дружбе.

Драматическая комедия "Путешествие хорошего пса" (оригинальное название "A Dog's Journey") снята по мотивам литературного хита В. Брюса Камерона, как и первая часть фильма.

Кадр из фильма (YouTube/B&H Film Distribution Company)

Действие сюжета разворачивается в Мичигане на ферме, где живут Итан с семьей и их домашний любимец Бейли. Пес любит играть с внучкой хозяев СиДжей, но однажды мама девочки забирает ее в город.

Тогда Бейли обещает себе, что в будущей жизни обязательно найдет СиДжей. Так и происходит - в следующей реинкарнации пес становится щенком повзрослевшей девочки.

Съемочная группа и актерский состав

Режиссером фильма "Путешествие хорошего пса" стала Гейл Манкусо ("Американская семейка", "Сообщество", "Два с половиной человека"). Одним из сценаристов выступил автор бестселлера "Жизнь и цель собаки" В. Брюс Камерон.

Кадр из фильма (YouTube/B&H Film Distribution Company)

Главные роли исполнили: Деннис Куэйд ("Жизнь и цель собаки", "Вдали от рая"), Кетрин Прэскотт ("Молокососы", "Царство"), Бетти Гилпин ("Блеск", "Ну разве не романтично?"), Марг Хельгенбергер ("Под куполом", "C.S.I. Место преступления").

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