Фільм "Подорож хорошого пса": дивитися онлайн трейлер

"Подорож хорошого пса" ("Собаче життя 2") - продовження зворушливої історії про пригоди відважного пса Бейлі. Трейлер, сюжет і цікаві факти про фільм - у нас на Styler.

Подорож хорошого пса - український трейлер (YouTube/B&H Film Distribution Company)

Про що фільм

У 2017 році фільм "Життя і мета собаки" підкорив серця мільйонів глядачів, і через два роки ми дізнаємося продовження цієї неймовірної історії про відданість, любов і дружбу.

Драматична комедія "Подорож хорошого пса" (оригінальна назва "A Dog's Journey") знята за мотивами літературного хіта В. Брюса Камерона, як і перша частина фільму.

Кадр з фільму (YouTube/B&H Film Distribution Company)

Дія сюжету розгортається в Мічигані на фермі, де живуть Ітан із родиною та їх домашній улюбленець Бейлі. Пес любить грати з онукою господарів СіДжей, але одного разу мама дівчинки забирає її до міста.

Тоді Бейлі обіцяє собі, що в майбутньому житті обов'язково знайде СіДжей. Так і відбувається - в наступній реінкарнації пес стає щеням вже дорослої дівчини.

Знімальна група і акторський склад

Режисером фільму "Подорож хорошого пса" стала Гейл Манкузо ("Американська сімейка", "Спільнота", "Дві з половиною людини"). Одним зі сценаристів виступив автор бестселера "Життя і мета собаки" В. Брюс Камерон.

Кадр із фільму (YouTube / B & H Film Distribution Company)

Головні ролі виконали: Денніс Куейд ("Життя і мета собаки", "Далеко від раю"), Кетрін Прескотт ("Молокососи", "Царство"), Бетті Гилпин ("Блиск", "Ну хіба не романтично?"), Марг Хельгенбергер ("Під куполом", "CSI Місце злочину").

Раніше в український прокат вийшов сімейний анімаційний фільм "Секрети домашніх тварин 2". У продовженні популярного мультика пригоди пухнастих улюбленців тривають з новими друзями.

Нагадаємо, стала відома дата офіційної прем'єри серіалу студії НВО "Чорнобиль" в ефірі українського телебачення.