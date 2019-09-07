Як у фільмі про пост-апокаліпсис: Донбас шокує запустінням і разрухами (відео)

Донбас шокує запустінням і разрухами (ілюстративне фото: flickr.com/ministryofdefenceua)

Шахта "Бутівка" повністю розбита і розбомблено

Українські бійці більше не тримають оборону на шахті "Бутівка". Пов'язано це з тим, що за час боїв ворог знищив практично всі будівлі і навіть підвали. Про це інформує ТСН.

Зараз шахта "Бутівка" повністю розбита і розбомблена. Тут загинуло багато солдатів, серед яких Віталій Шостак і сержант Роман Бублієнко. Кілька років поспіль ворог намагався вибити українських захисників з Бутівки, щоб відсунути лінію фронту від аеропорту і самого Донецька.

На даний момент ворогу вдалося знищити всі будівлі, навіть стовпи ворожі снаряди рубали навпіл. Тепер бійці облаштовують позиції ближче до супротивника, щоб після вдарити з новими силами.

"Там, ви бачили, бетон і ліс фактично, нічого не видно. Завжди казали, що під бетонними укриттями надійніше, краще, а ви, як кроти, зарилися в землю - піхота любить землю", - говорить військовий з позивним "Банкір".

Нагадаємо, що 5 вересня на території окупованого Донбасу недалеко від Горлівки загинув військовий Михайло Ткачішин, який віддав своє життя за Україну.

Як ми раніше писали, спецоперація по вивезенню з окупованих територій бойовика-"ДНР-івца" Володимира Цемаха - свідка по справі катастрофи малазійського "Боїнга" MH17 - не обійшлася без загиблих з боку українських військових. Захід було здійснено спецслужбами за участю бійців ВСУ.