Фильм "Люди Икс: Темный Феникс": смотреть онлайн трейлер

6 июня в украинский прокат выходит фантастический боевик "Люди Икс: Темный Феникс" об одной из культовых героинь комиксов Marvel. Смотреть трейлер премьеры можно у нас на Styler.

Люди Икс: Темный Феникс - официальный трейлер (YouTube/Ukrainian Film Distribution)

О чем фильм

Сюжет супергеройского боевика рассказывает историю Джин Грей. С детства Джин обладает сверхспособностями, а во время одной из спасательных космических миссий ее поражает таинственная сила. Джин поглощает опасную энергию и превращается в могущественного мутанта Темного Феникса.

Девушка пытается бороться со своей внутренней темной сущностью, но все выходит из под контроля. Команда Людей Икс расколота, а человечество может быть уничтожено.

Дженнифер Лоуренс сыграла Мистик в фильме "Люди Икс: Темный Феникс" (скрин YouTube/Ukrainian Film Distribution)

Актерский состав

Роль Темного Феникса досталась Софи Тернер, получившей мировую популярность после работы в сериале "Игра престолов".

Остальных супергероев сыграли Джеймс МакЭвой (Профессор Икс), Майкл Фассбендер (Магнито), Дженнифер Лоуренс (Мистик), Николас Холт (Зверь), Эван Питерс (Ртуть), Тай Шеридан (Циклоп), Александра Шипп (Шторм), Коди Смит-МакФи (Ночной зверь).

Также одну из ролей в фильме исполнила Джессика Честейн. Главную героиню в детстве сыграла Саммер Монтана, а ее отца - Скотт Шеперд.

Боевик "Люди Икс: Темный Феникс" стал дебютной режиссерской работой для Саймона Кинберга. До этого он занимался написанием киносценариев и продюсированием ("Люди Икс: Апокалипсис", "Люди Икс: Дни минувшего будущего", "Шерлок Холмс" и др.)

Кстати, ранее мы писали, что звезда "Игры престолов" Софи Тернер тайно вышла замуж в Лас-Вегасе.

Также стало известно, что Софи выбрала для свадебной цеременонии белый шелковый комбинезон от украинского бренда Bevza.