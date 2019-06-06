Фільм "Люди Ікс: Темний Фенікс": дивитися онлайн трейлер

6 червня в український прокат виходить фантастичний бойовик "Люди Ікс: Темний Фенікс" про одну з культових героїнь коміксів Marvel. Дивитися трейлер прем'єри можна у нас на Styler.

Люди Ікс: Темний Фенікс - офіційний трейлер (YouTube / Ukrainian Film Distribution)

Про що фільм

Сюжет супергеройського бойовика розповідає історію Джин Грей. З дитинства Джин володіє надздібностями, а під час однієї з рятувальних космічних місій її вражає таємнича сила. Джин поглинає небезпечну енергію і перетворюється на могутнього мутанта Темного Фенікса.

Дівчина намагається боротися зі своєю внутрішньою темною сутністю, але все виходить з під контролю. Команда Людей Ікс розколота, а людство може бути знищено.

Дженніфер Лоуренс зіграла Містик у фільмі "Люди Ікс: Темний Фенікс" (скрін YouTube / Ukrainian Film Distribution)

Акторський склад

Роль Темного Фенікса дісталася Софі Тернер, що отримала світову популярність після роботи в серіалі "Гра престолів".

Решту супергероїв зіграли Джеймс Макевой (Професор Ікс), Майкл Фассбендер (Магніто), Дженніфер Лоуренс (Містик), Ніколас Холт (Звір), Еван Пітерс (Ртуть), Тай Шерідан (Циклоп), Олександра Шіпп (Шторм), Коді Сміт-МакФі (Нічний звір).

Також одну з ролей у фільмі виконала Джессіка Честейн. Головну героїню в дитинстві зіграла Саммер Монтана, а її батька - Скотт Шеперд.

Бойовик "Люди Ікс: Темний Фенікс" став дебютною режисерською роботою для Саймона Кінберга. До цього він займався написанням кіносценаріїїв і продюсуванням ("Люди Ікс: Апокаліпсис", "Люди Ікс: Дні минулого майбутнього", "Шерлок Холмс" і ін.)

До речі, раніше ми писали, що зірка "Ігри престолів" Софі Тернер таємно вийшла заміж в Лас-Вегасі.

Також стало відомо, що Софі обрала для весільної цеременоніі білий шовковий комбінезон від українського бренду Bevza.