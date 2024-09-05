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Фільм про легендарного Яремчука вийде на Netflix: коли дивитися прем'єру

Фільм про Назарія Яремчука з'явиться на популярній стрімінговій платформі (Фото: instagram.com/netflixua)
Автор: Любов Блажко

Документальна біографічна стрічка про легендарного виконавця Назарія Яремчука, яка вийшла в прокат 8 серпня, тепер з'явиться і на популярній стрімінговій платформі.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, коли цей фільм можна буде переглянути на Netflix. Відповідна інформація з'явилася на офіційній Instagram-сторінці компанії.

Деталі

Так, у відповідній публікації зазначається, що вже з 11 вересня стрічка стане доступною для перегляду, і всі охочі, які мають підписку на платформу, зможуть її переглянути.

"Історія першої української поп-зірки "Яремчук: Незрівнянний світ краси - 11 вересня на Netflix", - зазначається у пості.

Кадри з фільму

Реакція мережі

Українці щиро пораділи такій новині та висловили свої слова захоплення у коментарях. Ось деякі з них:

  • "Кайф"
  • "Супер"
  • "А коли вже "Будинок Слово" на Netflix? Дуже хочу ще раз глянути цей витвір!"
  • "Топ, я цього чекала, дякую"
  • "Це неймовірно! Дякую вам велике"
  • "Рада за тих, хто в Україні, і зможе подивитися"
  • "Ура! Я чекав цього". 

Що відомо про фільм "Яремчук: Незрівнянний світ краси"

Біографічна драма розповідає історію знаменитого українського артиста та в деталях знайомить глядача з його шляхом становлення як співака. Досвід цього музиканта демонструє, що пісня може вплинути на світосприйняття цілого покоління.

Простий карпатський юнак доводить самому собі, а відтак і всім, що українська мелодія може бути популярною і бажаною у всьому світі.

Стрічку було знято за ініціативи доньки співака Марії Яремчук. Спершу планували, що фільм вийде ще у 2021 - тоді, коли б Яремчуку мало б виповнитися 70. Пізніше повідомили, що дата релізу переноситься.

 

Родина Назарія для створення проєкту надала особисті архівні дані та листи співака, на основі яких і був створений фільм. Також там можна побачити записи концертів та інтерв'ю.

Ще у стрічці містяться рядки з особистого щоденника відомого українця, а за допомогою штучного інтелекту автори створили звучання, яке вийшло максимально наближеним до справжнього голосу зірки.

Своїми спогадами про знаменитість також у фільмі діляться ті, хто особисто знав його та працював із ним.

 

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