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7 неймовірних українських фільмів, які мають побачити всі. Цікава добірка до Дня Незалежності

Субота 24 серпня 2024 07:15
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7 неймовірних українських фільмів, які мають побачити всі. Цікава добірка до Дня Незалежності Нові українські фільми (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

24 серпня Україна відзначає дуже важливе свято - День Незалежності. І це - чудовий привід, аби ближче познайомитися з українським кіно. Адже чимало стрічок здатні надихнути та дуже вразити.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 7 крутих українських фільмів, які варто подивитися.

"Довбуш"

Стрічка про легендарного карпатського лицаря Олексу Довбуша, який прагнув справедливості для українців і очолив повстання проти польської шляхти, зачарує не тільки цікавим сюжетом, а ще й неймовірною грою акторів. До речі, телевізійну прем'єру стрічки заплановане саме на 24 серпня. О 20:00 фільм можна буде подивитися на ICTV2.

"Яремчук: Незрівнянний світ краси"

Ця стрічка вийшла на початку серпня і вже стала дуже популярною. Документальна біографічна драма познайомить вас з музичною легендою - Назарієм Яремчуком. І цю стрічку точно варто подивитися всім українцям.

"Будинок "Слово"

Неймовірна історична драма розповість про "розстріляне відродження" - українських митців та літераторів, яких вбивали "совєти". Фільм змусить плакати і дасть чимало ідей для роздумів.

"Конотопська відьма"

Нова стрічка розповість про дівчину, яка втратила коханого під час повномасштабної війни РФ проти України. І вона вирішила помститися. До речі, прем'єра фільму відбулася зовсім нещодавно, напередодні Дня Незалежності.

"Люксембург, Люксембург"

Трагікомедія про двох братів-близнюків змусить вас сміятися та дивуватися, адже в стрічці є все - реалістичний сюжет, колоритний суржик та чимало життєвих ситуацій. І якщо ви ще не дивилися цю стрічку - обов'язково додайте її до свого списку.

"Безславні кріпаки"

Пригодницька стрічка отримала чимало схвальних відгуків. У ній ви побачите Україну у 19 сторіччі. Але не чекайте, що це буде нудно. На вас чекає неймовірний сюжет, у якому самурай Акай знайомиться з Тарасом Шевченком та з головою поринає в пригоди.

"Я працюю на цвинтарі"

Чорна комедія про чоловіка, який потрапляє у дуже непросту ситуацію. І поки він намагається врятуватися від тих, хто хоче заволодіти справою його життя, він знаходить кохання. Стрічка легка та дуже зрозуміла, вона вдало поєднує у собі сумні та веселі речі.

Нагадаємо, раніше ми називали 4 причини подивитися фільм "Мирні люди" про справжнє нутро росіян.

Окрім цього, вже було названо 5 фільмів жахів, які перелякають навіть тих, хто нічого не боїться.

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