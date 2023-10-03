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Фільм "Королі репу" уже вийшов у хорошій якості: де дивитися онлайн

Кадр з фільму "Королі репу"
Автор: Styler

Фільм "Королі репу", у якому головні ролі зіграли артисти Михайло Дзюба та Антон Вельбой, вже доступний онлайн у хорошій якості.

Про це РБК-Україна (проект Styler) розповіли у прес-службі сервісу MEGOGO, де й можна подивитися картину режисера Мирослава Латика.

Про що фільм "Королі репу" 

Стрічка розповідає історію дорослішання, змішану з кримінальними пригодами та першими почуттями. Він сповнений національного колориту, особливої локальної атмосфери і сучасної української музики. 

Головні персонажі, Казан і Арахіс, проживають у звичайному українському селі та мають спільну незвичайну мрію - стати відомими реп-виконавцями, аналогічно американському артисту Lil Peep з тату на всьому тілі, оверсайз сорочкою та кепкою.

У селі існує молодіжний клуб, де вони проводять час, а також Свєта, в яку закохався Казан.

Свєта працює в придорожній крамниці, яка починає привертати увагу турецьких гастербайтерів з будівництва поблизу.

Щоб здобути Свєту, Казан вирішує заробити гроші і вступає у спільноту нових "друзів", які виявляються бандитами.

Далі розвиток подій в фільмі набуває стрімкого ходу.

 

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