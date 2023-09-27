Календар прем'єр. 15 найочікуваніші серіалів жовтня

Осінь - це пора опалого листя, початку холодів, гарячого чаю або какао та, звісно, нових серіалів. Жовтень завжди багатий на прем’єри або продовження надпопулярних серіалів.

При підготовці матеріалу були використані джерела: сайт Кіноріум та сайт Netflix.

Хартленд

Сімейна історія, яка тішить і водночас інтригує глядача вже багато сезонів поспіль. Але цієї осені на екрани виходить новий 17 сезон, який знову занурить глядача у життя родини на ранчо.

Прем’єра відбудеться 1 жовтня.

Все зараз

Це абсолютно нова історія, сюжет якої розповість глядачам про 16-річну лондонську дівчинку Мію. У неї є розлад - нервова анорексія. Довгий час вона перебувала у лікарні, але тепер Мії доведеться знову боротися за своє місце серед однокласників і заповнити всі пробіли, які вона пропустила.

Прем’єра відбудеться 5 жовтня.

Люпен 3

Люпен - ну хто ж його не любить. Цікава історія пригод знову ж таки плутатиме головного героя у вирі подій. По-перше, Асан намагається хоч якось налагодити стосунки зі своїм сином. А по-друге, він готує своє наймасштабніше пограбування.

Прем’єра відбудеться 5 жовтня.

Локі 2

Локі повертається на екрани після шокуючого і неочікуваного завершення першого сезону. У новому сезоні глядачеві варто бути уважнішим, адже Локі буде втягнутий у справжню боротьбу за організацію Управління тимчасовими змінами.

Прем’єра відбудеться 6 жовтня.

Чакі 3

Повернення Чакі змусить його поціновувачів понервувати, оскільки Джейк Вілер знову буде боротися з іграшкою, в якій живе дух маніяка, який веде відверту боротьбу з родиною Джейка.

Прем’єра відбудеться 6 жовтня.

Жіночий лікар. Нове життя

Культовий український серіал, що вже настільки полюбився українцям знову повертається. Зміна головних героїв, які точно заново вразять та низка подій з життя вагітних жінок і тих, у кого проблеми.

Головну роль у цьому сезоні зіграє Андрій Ісаєнко. А його доньку - рідна донька актора. Також у сералі з’явиться Тарас Цимбалюк, Настя Цимбалару та інші відомі українські актори.

Прем’єра відбудеться 9 жовтня.

Чудовий день, щоб стати собакою

Ця корейська комедія та водночас мелодрама своїм сюжетом змушує ї досі чекати на прем’єру. Оскільки в центрі сюжету постає шкільна вчителька, яка перетворюється на собаку, якщо когось поцілує.

Прем’єра відбудеться 11 жовтня.

Постер серіала (фото: Кіноріум)

Падіння дому Ашерів

Для поціновувачів фільмів жахів - це ідеальна новинка від Майка Фленагана. В центрі сюжету постає чоловік, який побудував успішну кар’єру у фармацевтичній компанії. І все в його житті ніби добре.

Але наступає момент, коли він вимушений зустрітися зі своїм минулим, де його діти гинуть у найжахливіших ситуаціях.

Прем’єра відбудеться 12 жовтня.

Уроки Хімії

Елізабет Зотті - молода жінка яка бажає займатися наукою у орсткі роки 1950-ті. Але суспільство відправляє її на кухню, не даючи шансу розкритися. Тому Елізабет бере участь участь у кулінарному шоу та готує цілу націю помітних домогосподарок.

Прем’єра відбудеться 13 жовтня.

Луна

Корейська драма від Netflix, яка розповідає про життя юного хлопця, що зустрічається з колишньою зіркою К-поп.

Прем’єра відбудеться 16 жовтня.

Неон

Серіал розповідає про трьох друзів, які займаються музикою реггетон та вирішують переїхати до Майямі, щоб спробувати свій успіх.

Прем’єра відбудеться 19 жовтня.

Тіла

Детектив, який розповідає про містичний злочин, яке ніхто не взмозі розгадаи 150 років. І цього разу на цей містичний трюк потрапляють 4 детективи, що живуть у різних епохах.

Прем’єра відбудеться 19 жовтня.

Життя на нашій планеті

Цей серіал розповість про історію створення нашої чудової планети. Це фільм від Netflix, а це автоматично означає, що буде гарна картинка та розкішна анімація.

Прем’єра відбудеться 25 жовтня.

Позолочене століття 2

Америка, золотий вік і період величезних економічних змін - ось, що стане основою сюжету другого сезону цього серіалу. У цьому сезоні Берта Рассел буде відчайдушно боротися за своє лідерство у суспільстві.

Прем’єра відбудеться 29 жовтня.

Сталеві нерви

Українсько-латвійський серіал, який розповідає класичну історію дітей та батьків. А також кохання. Річ в тому, що дідусь головного героя Макса ставить йому умову і обирає власноруч наречену Марту, яка має змінити хлопця. Інакше він не отримає спадок. Проте молодий хлопець і сам має план.

Дата прем’єри: планується наприкінці жовтня.