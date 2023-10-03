Фильм "Короли рэпа" уже вышел в хорошем качестве: где смотреть онлайн

О чем фильм "Короли рэпа"

Лента рассказывает историю взросления, смешанную с криминальными похождениями и первыми чувствами. Он полон национального колорита, особой локальной атмосферы и современной украинской музыки.

Главные персонажи, Казан и Арахис, проживают в обычном украинском селе и имеют общую необычную мечту - стать известными рэп-исполнителями, аналогично американскому артисту Lil Peep с тату на всем теле, оверсайз рубашкой и кепкой.

В селе существует молодежный клуб, где они проводят время, а также Света, в которую влюбился Казан.

Света работает в придорожном магазине, который начинает привлекать внимание турецких гастербайтеров по строительству поблизости.

Чтобы завоевать Свету, Казан решает заработать деньги и вступает в сообщество новых "друзей", которые оказываются бандитами.

Далее развитие событий в фильме приобретает стремительный ход.