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Фильм "Короли рэпа" уже вышел в хорошем качестве: где смотреть онлайн

Кадр из фильма "Короли рэпа"
Автор: Styler

Фильм "Короли рэпа", в котором главные роли сыграли артисты Михаил Дзюба и Антон Вельбой, уже доступен онлайн в хорошем качестве.

Об этом рассказали РБК-Украина (проект Styler) в пресс-службе сервиса MEGOGO, где и можно посмотреть картину режиссера Мирослава Латика.

О чем фильм "Короли рэпа"

Лента рассказывает историю взросления, смешанную с криминальными похождениями и первыми чувствами. Он полон национального колорита, особой локальной атмосферы и современной украинской музыки.

Главные персонажи, Казан и Арахис, проживают в обычном украинском селе и имеют общую необычную мечту - стать известными рэп-исполнителями, аналогично американскому артисту Lil Peep с тату на всем теле, оверсайз рубашкой и кепкой.

В селе существует молодежный клуб, где они проводят время, а также Света, в которую влюбился Казан.

Света работает в придорожном магазине, который начинает привлекать внимание турецких гастербайтеров по строительству поблизости.

Чтобы завоевать Свету, Казан решает заработать деньги и вступает в сообщество новых "друзей", которые оказываются бандитами.

Далее развитие событий в фильме приобретает стремительный ход.

 

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