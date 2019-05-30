Фильм "Годзилла 2: Король монстров": смотреть онлайн трейлер

"Годзилла 2: Король монстров" - продолжение зрелищного боевика 2014 года о громадном ящере-мутатнте. Смотреть трейлер премьерного фильма можно у нас на Styler.

Годзилла 2: Король монстров - официальный трейлер (YouTube/Warner Bros. Pictures Ukraine)

Сюжет фильма

Научно-фантастический экшн стал третьим фильмом киновселенной MonsterVerse ("Годзилла", "Конг: Остров черепа").

Криптозоологическое агентство "Монарх" прилагает все возможные усилия, чтобы сдержать могущественных чудищ. Этих созданий долгое время считали выдумкой, мифическими созданиями из древних легенд, но они оказались вполне реальными и готовы сразиться за мировое господство.

Гиганту Годзилле будут противостоять суперхищники Мотра, Родан и трехглавый Кинг Гидора. Эта битва будет столь жестокой, что человечеству останется лишь отойти в сторону и пытаться не погибнуть.

Кадр из фильма "Годзилла 2: Король монстров" (скрин YouTube/Warner Bros. Pictures Ukraine)

Режиссером фильма "Годзилла 2: Король монстров" выступил Майкл Догерти ("Крампус", "Кошелек или жизнь"). Вместе с Заком Шилдсом и Максом Боренштейном Догерти участвовал и в написании сценария к боевику.

Главные роли исполнили: Милли Бобби Браун ("Очень странные дела"), Вера Фармига ("Заклятие"), Кэн Ватанбэ ("Последний самурай"), Салли Хокинс ("Форма воды"), Кайл Чендлер ("Ночные игры"), Чарльз Дэнс ("Игра престолов") и другие.

Ранее мы рассказывали, что в сети появился уникальный ролик о сериале "Игра престолов", состоящий из самых впечатляющих эпизодов сериала.

Кстати, актеры, которые сыграли в "Игре престолов" главные роли, признались, что были недовольны тем, как закончился сериал для их персонажей.