ru
ua

Фильм "Годзилла 2: Король монстров": смотреть онлайн трейлер


Фантастический экшн выходит в украинский прокат 30 мая

"Годзилла 2: Король монстров" - продолжение зрелищного боевика 2014 года о громадном ящере-мутатнте. Смотреть трейлер премьерного фильма можно у нас на Styler.

Годзилла 2: Король монстров - официальный трейлер (YouTube/Warner Bros. Pictures Ukraine) 

Сюжет фильма

Научно-фантастический экшн стал третьим фильмом киновселенной  MonsterVerse ("Годзилла", "Конг: Остров черепа").

Криптозоологическое агентство "Монарх" прилагает все возможные усилия, чтобы сдержать могущественных чудищ. Этих созданий долгое время считали выдумкой, мифическими созданиями из древних легенд, но они оказались вполне реальными и готовы сразиться за мировое господство.

Гиганту Годзилле будут противостоять суперхищники Мотра, Родан и трехглавый Кинг Гидора. Эта битва будет столь жестокой, что человечеству останется лишь отойти в сторону и пытаться не погибнуть.

Кадр из фильма "Годзилла 2: Король монстров" (скрин YouTube/Warner Bros. Pictures Ukraine)

Режиссером фильма "Годзилла 2: Король монстров" выступил Майкл Догерти ("Крампус", "Кошелек или жизнь"). Вместе с Заком Шилдсом и Максом Боренштейном Догерти участвовал и в написании сценария к боевику.

Главные роли исполнили: Милли Бобби Браун ("Очень странные дела"), Вера Фармига ("Заклятие"), Кэн Ватанбэ ("Последний самурай"), Салли Хокинс ("Форма воды"), Кайл Чендлер ("Ночные игры"), Чарльз Дэнс ("Игра престолов") и другие.

Ранее мы рассказывали, что в сети появился уникальный ролик о сериале "Игра престолов", состоящий из самых впечатляющих эпизодов сериала.

Кстати,  актеры, которые сыграли в "Игре престолов" главные роли, признались, что были недовольны тем, как закончился сериал для их персонажей.

Зеленский настаивает на выборах по открытым спискам Евросоюз не изменит позицию по Brexit после отставки Мэй
Читать все новости