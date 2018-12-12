Вышел официальный трейлер фильма "Годзилла 2: Король монстров"

Официальный трейлер фильма "Годзилла 2: Король монстров" (YouTube/Warner Bros. Pictures Ukraine)

Зрелищный боевик "Годзилла 2: Король монстров" выйдет в украинский прокат 30 мая 2019 года, а пока в сети появился второй официальный трейлер фантастического экшна о громадном чудовище.

"Годзилла 2: Король монстров" является продолжением фильма 2014 года. Во второй части картины криптозоологическое агентство "Монарх" пытается сдержать могущественных монстров.

Годзилла будет противостоять суперхищникам Мотре, Родану и трехголовому Кинг Гидоре. Этих чудовищ долгое время считали лишь мифическим созданиями, но они возродились из легенд, чтобы сойтись в битве, которая поставит под угрозу существование человечества.

Кадр из фильма "Годзилла 2: Король монстров" (YouTube/Warner Bros. Pictures Ukraine)

Режиссером фильма "Годзилла 2: Король монстров" выступил Майкл Догерти ("Крампус", "Кошелек или жизнь"). Главные роли исполнили: Вера Фармига ("Заклятие"), Кэн Ватанбэ ("Последний самурай"), Салли Хокинс ("Форма воды"), Кайл Чендлер ("Ночные игры") и другие.

Напомним, в Киеве снимают фильм "Чорний ворон" по роману Василия Шкляра.

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Видео: РБК-Украина